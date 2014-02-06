06.02.2014 - Avrupa basınından özetler



Fransız Les Dernieres Nouvelles d'Alsace Rusya'nın Soçi kentinde yapılacak Olimpiyat Kış Oyunları'na ayırıyor yorum sütunlarını:

"Dağıstan, Çeçenistan ve İnguşya gibi Kafkas Cumhuriyet'lerinde yaşayanlar bu Kış Oyunlarını kendi dilek ve isteklerini gösterebilecekleri bir vitrin haline getirmek istiyor, gerekli görürlerse, kanlı bir vitrine. İşte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tek korkusu bu. Olimpiyat Komitesi, yani kâr makinesi, ne oradaki insan hakları, ne de çevrenin korunmasıyla ilgileniyor. Dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Putin son yıllarda hiçbir rahatsızlık duymaksızın kenti idare ediyor ve demir yumruğunu gösteriyor. İki haftalık müsabakalar ona daha ileriye gitme şansını sunuyor. Atletlerin güvenliği gerekçe gösterilerek, Komünizm döneminin sona ermesinden bu yana eşi benzeri olmayan bir biçimde vatandaşların hakları sınırlandırılıyor."

İspanya'dan El Mundo gazetesi ise BM uzmanlarının Katolik Kilisesi'ndeki çocuk tacizlerine dikkat çeken raporunu ele alıyor. 'Papa BM'ye kulak vermeli' başlıklı yorum şöyle:

"Papa Francisco BM'yi dinlemeli. BM uzmanlarının, Katolik Kilisesi'ndeki çocuk tacizleriyle ilgili yer verdiği vakalar çok şiddetli. BM Vatikan'ı Katolik Kilisesi'ndeki cinsel tacizlerin üzerini örtmek ve suçluların ceza almaksızın bu durumdan kurtulmasını sağlamakla suçluyor. Gerçi BM uzmanları Papa'nın bu suçlarla mücadele için aldığı önlemlere dikkat çekiyor. Ancak tacizlerin olduğu ülkelerde bu konuda yargı ile işbirliğine gidilmemesinin faturasını Kilise'ye çıkarıyor. Papa göreve geldiğinde birçok konuda umut doğmuştu. Şimdi yeniden adım atmasının zamanı geldi."

Fransız La Croix gazetesi ise bugünkü sayısında, İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni yerleşim birimleri inşa etme kararını ve bunun sonuçlarını irdeliyor:

"İsrail hükümeti içinde huzursuzluk artıyor. Filistin'de işgal edilen topraklardaki işletme ve firmaların boykot edilmesi yönündeki hareket, Avrupa'da giderek rağbet görüyor. Yatırımcılar bu firmalardan sermayelerini çekiyor. Tüketiciler ürünleri ayırt etmek için, üzerine İsrail'de mi, yoksa Batı Şeria'da mı üretildiklerini gösteren bir damganın vurulması için baskı yapıyor. İsrail hükümeti tedirgin çünkü hükümet üyelerinin çoğunluğu, uluslararası toplumun işgal edilen bölgelerle ilgili tavrını kabul etmiyor."

Letonya'dan liberal Diena gazetesi ise bugünkü sayısında, Amerikalı ünlü oyuncu Philip Seymour Hoffman'ın ölümü bağlamında ABD'deki uyuşturucu bağımlılığının artmasına dikkat çekiyor:

"Oscar ödüllü ünlü oyuncunun büyük olasılıkla aşırı dozda eroin yüzünden hayatını kaybetmesi, ABD'de eroin salgınının nasıl hızlı biçimde yayıldığına ışık tutuyor. Kullanımı başarılı bir biçimde durdurulabilen, 30 yıl öncesinin popüler uyuşturucusu, son yıllarda yeniden Amerikalılar arasında tercih edilmeye başladı. Sadece bağımlıların sayısı değil, aşırı dozda eroin yüzünden ölenlerin sayısı da aynı şekilde yükseliş kaydetti."