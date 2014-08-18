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Yaşam

06 RTE 53 plakalı aracına yapılan 235 bin liralık teklifi reddetti

Polat Fikret Örsçelik: Otomobile 500 bin lira değer biçtim, şimdiye kadar 235 bin liraya kadar teklif edenler oldu ancak bu plaka Erdoğan'a yakışır

18 Ağustos 2014 02:11

Ankara'da yaşayan bir kişi, 500 bin lira değer biçtiği "06 RTE 53" plakalı otomobiline yapılan 235 bin liralık teklifi reddetti.

Erdoğan'ın isminin baş harfi ile memleketi Rize'nin plaka numarasını taşıyan 1988 model serçe marka otomobil, satışa çıkarıldığı internet sitesinde ilgi görüyor.

Aracın sahibi Polat Fikret Örsçelik, yaptığı açıklamada, galericilik yaptığı için sık sık internet sitelerindeki otomobil ilanlarını incelediğini hatırlattı.

Yaklaşık 1 ay önce, "06 RTE 53" plakalı aracın satılık ilanını gördüğünü hatırlatan Örsçelik, uzun görüşmeler neticesinde otomobili 9 bin liraya satın aldığını vurguladı.

Aracı satın alırken ticari kaygı içerisine girmediğini aktaran Örsçelik, şöyle konuştu:

"Otomobile çok talip çıktı, ciddi teklifler aldım ve arkadaşlarımın isteği üzerine arabayı satışa çıkardım. 30 Temmuz'dan bu yana çok sayıda kişiyle görüştüm. Otomobile 500 bin lira değer biçtim, şimdiye kadar 235 bin liraya kadar teklif edenler oldu ancak bu plaka Erdoğan'a yakışır."

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