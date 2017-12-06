06 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi

(özel) Ilgaz Dağı kayıyor!..

Türkiye Kayak Federasyonu, kayan dağda önlem almak yerine tesisleri açık tutuyor

Spor Bakanlığı tesisin acilen kapatılarak toprak kayması nedeniyle yaşanılabilecek bir facianın önüne geçmek istiyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı uyardı, can güvenliği nedeniyle tesisleri boşaltın

Tesisler açık müşteri bekliyor



2. LİG VE 3. LİG \'DEKİ SORUN KRİZE DÖNÜŞECEK Mİ, ÇÖZÜLECEK Mİ ?

2. lig ve 3.lig Kulüplerin önde gelen temsilcileri Spor Toto Teşkilat Başkanı Muharrem Kasapoğlu ile Ankara\'da bir araya gelecek

- ŞAMPİYONLAR LİGİ -

22.45 Liverpool (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya)

22.45 Maribor (Slovenya) - Sevilla (İspanya)

22.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere)

22.45 Feyenoord (Hollanda) - Napoli (İtalya)

22.45 Porto (Portekiz) - Monaco (Fransa)

22.45 LEİPZİG (ALMANYA) - BEŞİKTAŞ

22.45 Tottenham (İngiltere) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.45 Real Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

- UEFA AVRUPA LİGİ -

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - BRAGA MAÇINA DOĞRU

17.00 Medipol Başakşehir\'in rakibi Braga İstanbul\'a gelecek (Atatürk Havalimanı)

17.30 Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek (Stat)

18.00 Medipol Başakşehir hazırlıklarını noktalayacak (Antrenman Sahası)

20.30 Braga Teknik Direktörü Abel Ferreira ile bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek (Stat)

21.00 Braga son çalışmasını yapacak (Stat)

VITORIA GUIMARAES - ATİKER KONYASPOR MAÇINA DOĞRU

11.00 Atiker Konyaspor, Portekiz\'e gidecek

21.30 Teknik direktör Mehmet Özdilek ile bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek

22.00 Atiker Konyaspor, maçın oynanacağı statta son antrenmanını yapacak.

BASKETBOL

- 7DAYS Avrupa Kupası -

20.00 Galatasaray Odeabank - Reggio Emilia

21.45 Cedevita Zagreb - Darüşşafaka Basketbol

23.30 Gran Canaria - Tofaş

- FIBA Şampiyonlar Ligi -

20.00 Beşiktaş Sompo Japan - JSF Nanterre 92

22.30 AS Monaco - Pınar Karşıyaka

- FIBA Avrupa Kupası -

18.00 Dinamo Tbilisi - İstanbul BBSK

21.30 KB Sigal Prishtina - Demir İnşaat Büyükçekmece

- Kadınlar Avrupa Ligi -

17.00 Nadezhda Orenburg - Yakın Doğu Üniversitesi

18.00 Galatasaray - ESBVA LM

20.00 Fenerbahçe - Wisla Krakow