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Yaşam

'0.50 promilden bir fazlasına bile hapis kararı verilir'

Tokat'ta bir sürücü hafif maddi hasarlı kazaya yol açtı. '0.85p romil alkollü' raporu için mahkeme 'Kazaya etkisi yok' kanısıyla beraata hükmetti. Yargıtay 'Yasal sınır aşıldı' diyerek hapis istedi

18 Ekim 2013 11:18

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 0.85 promil alkolle kaza yapan sürücü için "Kazada alkolün etkisi yok, alkol almayan kişiler de kaza yapabilir" diyen mahkeme kararını, "Yasal sınır olan 0.50 promilin üzerinde alkol alınarak araç kullanılıyorsa hapis cezası vermek için gerekli koşul oluşmuştur" diyerek bozdu.

Tokat'ta, 2008'de meydana gelen hafif maddi hasarlı kazada, Rufai Y., önündeki araca çarptı. Rufai Y. kendiliğinden polise giderek durumu anlattı. Sürücüye, Tokat Devlet Hastanesi'nden verilen raporda 0.85 promil alkol tespit edildi.

 

'Alkol almayan da bu kaza yapılır'

 

 

Rufai Y.'ye TCK'nın 179'uncu maddesinde tanımlanan "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davaya bakan Tokat 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi, "kazada alkolün etkisi yoktur" diye rapor tutan tutanakta imzası olan polisleri dinledi. Polis memurları, kazanın herhangi bir kişinin yapabileceği basit bir kaza olduğunu, herkesin benzer kazaya karışabileceğini anlattı. Mahkeme, bu anlatım ve tutanaklara dayanarak beraat kararı verdi, gerekçesinde de şöyle dedi: "Sadece alkol alanlar değil, trafiğe uyuşturucu yahut alkol almaksızın çıkan kişilerin de trafik kazasına yol açtığı umumun malumudur. Yasa koyucu, alkolün etkisiyle araç kullanamayacak durumda olanların cezalandırılmasını amaçlamıştır. Tutanakta imzası olan polisler, sanığın alkollü olmakla birlikte araç kullanabilecek durumda olduğunu beyan etmiştir."

 

Kurulun kararı belirleyici

 

Kararın temyiz incelemesini, önceki kararlarında "Sadece promil değerine bakarak hapis cezası kararı vermek doğru olmaz. Alınan alkolün o kişi üzerindeki etkisi bilirkişi raporları ve tanık anlatımlarıyla belirlenmelidir. 0.50 promilin üzerindeki alkol oranı idari para cezası (trafik cezası) nedeni olabilir ama doğrudan hapis cezası nedeni olamaz" görüşünü savunan Yargıtay 2'nci Ceza Dairesi yaptı. Daire, sanığın yasal sınır olan 0.50 promilin üzerinde, 0.85 promil alkol aldığını hatırlattıktan sonra, "Sanığın eyleminde alkolün etkisiyle trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun unsurları oluşmuştur. Mahkûmiyet kararı verilmesi gerekir" dedi.

Tokat Sulh Ceza Mahkemesi ilk kararında direnince dosya bu kez Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na geldi. Genel Kurul, davanın açılmasının üzerinden 5 yıl geçtikten sonra geçen haftaki oturumunda davayı sonuçlandırdı. Genel Kurul, Yargıtay 2'nci Ceza Dairesi'nin yorumunu doğru bularak Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararını bozdu. Ceza Genel Kurulu'nun, yerel mahkemelerin "direnmesi" üzerine verdiği kararlar kesin ve bağlayıcı nitelik taşıyor. Bu nedenle sanık Rufai Y.'ye 0.50 promilin üzerinde alkollüyken araç kullandığı gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ceza miktarını Tokat 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi belirleyecek.

 

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