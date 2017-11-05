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Spor

05 Kasım Pazar Spor Gündemi

SÜPER LİG  14

05 Kasım 2017 13:32

SÜPER LİG 
14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor 
16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir 
19.30 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor 
19.30 Göztepe-Beşiktaş

TFF 1.LİG
13.00 İstanbulspor-Balıkesirspor Baltok
13.00 Boluspor-Samsunspor
15.30 Eskişehirspor-MKE Ankaragücü
18.00 Adanaspor -Çaykur Rizespor 

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
13.00 Yeşilgiresun Belediyespor-Banvit
15.15 Fenerbahçe Doğuş-Pınar Karşıyaka 
17.00 Muratbey Uşak-Sakarya Büyükşehir Belediyespor

BİLYONER COM KADIN BASKETBOL LİGİ 
14.00 Samsun Canik BLD - Botaş
16.00 Abdullah Gül Üniversitesi - Hatay BŞB.
17.15 Fenerbahçe - Beşiktaş 

GOLF - TURKISH AIRLINES OPEN 2017
Antalya Belek\'te düzenlenen European Tour Rolex Serisi\'nin sekiz ayağından altıncısı Turkish Airlines Open 2017 sona erecek.
16.00 Ödül töreni

09.00 İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone\'un isim sponsorluğunda 12 Kasım Pazar günü düzenlenecek Vodafone 39. İstanbul Maratonu öncesi, bu heyecanı İstanbul\'un her köşesine götürebilmek amacıyla, 5 Kasım Pazar günü İstanbul\'un 39 merkezi noktasından start alacak \"hazırlık koşuları\" gerçekleştirilecek

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SÜPER LİG  14Teleset Mobilya AkhisarsporAytemiz Alanyaspor  16Evkur Yeni MalatyasporMedipol Başakşehir  19Demir Grup SivassporAtiker Konyaspor  19GöztepeBeşiktaş TFFLİG 13Baltok 13BolusporSamsunspor 15EskişehirsporMKE

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