05 Kasım Pazar Spor Gündemi

SÜPER LİG

14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir

19.30 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor

19.30 Göztepe-Beşiktaş

TFF 1.LİG

13.00 İstanbulspor-Balıkesirspor Baltok

13.00 Boluspor-Samsunspor

15.30 Eskişehirspor-MKE Ankaragücü

18.00 Adanaspor -Çaykur Rizespor

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

13.00 Yeşilgiresun Belediyespor-Banvit

15.15 Fenerbahçe Doğuş-Pınar Karşıyaka

17.00 Muratbey Uşak-Sakarya Büyükşehir Belediyespor

BİLYONER COM KADIN BASKETBOL LİGİ

14.00 Samsun Canik BLD - Botaş

16.00 Abdullah Gül Üniversitesi - Hatay BŞB.

17.15 Fenerbahçe - Beşiktaş

GOLF - TURKISH AIRLINES OPEN 2017

Antalya Belek\'te düzenlenen European Tour Rolex Serisi\'nin sekiz ayağından altıncısı Turkish Airlines Open 2017 sona erecek.

16.00 Ödül töreni

09.00 İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone\'un isim sponsorluğunda 12 Kasım Pazar günü düzenlenecek Vodafone 39. İstanbul Maratonu öncesi, bu heyecanı İstanbul\'un her köşesine götürebilmek amacıyla, 5 Kasım Pazar günü İstanbul\'un 39 merkezi noktasından start alacak \"hazırlık koşuları\" gerçekleştirilecek