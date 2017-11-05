05 Kasım Pazar Spor Gündemi

SÜPER LİG
14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor
16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir
19.30 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor
19.30 Göztepe-Beşiktaş
TFF 1.LİG
13.00 İstanbulspor-Balıkesirspor Baltok
13.00 Boluspor-Samsunspor
15.30 Eskişehirspor-MKE Ankaragücü
18.00 Adanaspor -Çaykur Rizespor
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
13.00 Yeşilgiresun Belediyespor-Banvit
15.15 Fenerbahçe Doğuş-Pınar Karşıyaka
17.00 Muratbey Uşak-Sakarya Büyükşehir Belediyespor
BİLYONER COM KADIN BASKETBOL LİGİ
14.00 Samsun Canik BLD - Botaş
16.00 Abdullah Gül Üniversitesi - Hatay BŞB.
17.15 Fenerbahçe - Beşiktaş
GOLF - TURKISH AIRLINES OPEN 2017
Antalya Belek\'te düzenlenen European Tour Rolex Serisi\'nin sekiz ayağından altıncısı Turkish Airlines Open 2017 sona erecek.
16.00 Ödül töreni
09.00 İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone\'un isim sponsorluğunda 12 Kasım Pazar günü düzenlenecek Vodafone 39. İstanbul Maratonu öncesi, bu heyecanı İstanbul\'un her köşesine götürebilmek amacıyla, 5 Kasım Pazar günü İstanbul\'un 39 merkezi noktasından start alacak \"hazırlık koşuları\" gerçekleştirilecek