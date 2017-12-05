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Spor

05 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

(Özel) Yılmaz Vural: "Milli Takım ender de olsa başarılarını Türklerle yaşadı" "Aziz Yıldırım antrenörlere sahip çıkar" "Süper Lig'de çalışmak istiyorum" "3 büyükleri en sonunda reklamda çalıştırdım!

05 Aralık 2017 11:54

(Özel) Yılmaz Vural: \"Milli Takım ender de olsa başarılarını Türklerle yaşadı\"
\"Aziz Yıldırım antrenörlere sahip çıkar\"
\"Süper Lig\'de çalışmak istiyorum\"
\"3 büyükleri en sonunda reklamda çalıştırdım!..\" 

BEŞİKTAŞ\'IN ALMANYA YOLCULUĞU BAŞLIYOR
13.00 Siyah Beyazlılar özel uçakla Leipzig\'e gidecek 
21.00 Beşiktaş\'ta teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu maç öncesinde basın toplantısı düzenleyecek 
21.30 Siyah-beyazlı ekip maç öncesi son çalışmasını yapacak 

LEİPZİG
17.00 Alman ekibi son antrenmanını gerçekleştirecek 
19.30 Ralph Hasenhüttl ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak 

GALATASARAY
14.00 Sportif AŞ ile Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleşecek 
19.00 Galatasaray, Dünya Engelliler haftasında Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı için \"Engelleri Aşıyoruz\" başlığı altında gece düzenleyecek (Çırağan Palace Kempinski) 

FENERBAHÇE
15.00 Sarı-Lacivertli takım Bursaspor maçı hazırlıklarına başlayacak 

ŞAMPİYONLAR LİGİ
UEFA Şampiyonlar Ligi Grup aşamalarındaki son maçlar oynanacak
A GRUBU
22.45 Benfica - Basel  
22.45 Manchester United - CSKA Moskova
B GRUBU
22.45 Bayern München - Paris Saint-Germain (Cüneyt Çakır)
22.45 Celtic - Anderlecht  
C GRUBU
22.45 Chelsea - Atletico Madrid  
22.45 Roma - Karabağ Ağdam  
D GRUBU
22.45 Barcelona - Sporting Lisbon  
22.45 Olympiakos - Juventus  

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ
20.00 Gaziantep Basketbol - Elan Chalon
22.30 Strasbourg IG - Banvit

VOLEYBOL
 - Vestel Venus Sultanlar Ligi - 
16.00 Vakıfbank - Bursa B.Şehir Bld.
17.00 İlbank - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.
17.00 Çanakkale Bld. - Galatasaray
17.30 Fenerbahçe - Seramiksan
17.30 Nilüfer Bld. - Beşiktaş
18.00 Eczacıbaşı VitrA - Halkbank

- Cev Cup - 
19.00 SCM \"U\" Craiova - Ziraat Bankası

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