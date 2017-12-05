05 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

(Özel) Yılmaz Vural: \"Milli Takım ender de olsa başarılarını Türklerle yaşadı\"
\"Aziz Yıldırım antrenörlere sahip çıkar\"
\"Süper Lig\'de çalışmak istiyorum\"
\"3 büyükleri en sonunda reklamda çalıştırdım!..\"
BEŞİKTAŞ\'IN ALMANYA YOLCULUĞU BAŞLIYOR
13.00 Siyah Beyazlılar özel uçakla Leipzig\'e gidecek
21.00 Beşiktaş\'ta teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu maç öncesinde basın toplantısı düzenleyecek
21.30 Siyah-beyazlı ekip maç öncesi son çalışmasını yapacak
LEİPZİG
17.00 Alman ekibi son antrenmanını gerçekleştirecek
19.30 Ralph Hasenhüttl ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak
GALATASARAY
14.00 Sportif AŞ ile Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleşecek
19.00 Galatasaray, Dünya Engelliler haftasında Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı için \"Engelleri Aşıyoruz\" başlığı altında gece düzenleyecek (Çırağan Palace Kempinski)
FENERBAHÇE
15.00 Sarı-Lacivertli takım Bursaspor maçı hazırlıklarına başlayacak
ŞAMPİYONLAR LİGİ
UEFA Şampiyonlar Ligi Grup aşamalarındaki son maçlar oynanacak
A GRUBU
22.45 Benfica - Basel
22.45 Manchester United - CSKA Moskova
B GRUBU
22.45 Bayern München - Paris Saint-Germain (Cüneyt Çakır)
22.45 Celtic - Anderlecht
C GRUBU
22.45 Chelsea - Atletico Madrid
22.45 Roma - Karabağ Ağdam
D GRUBU
22.45 Barcelona - Sporting Lisbon
22.45 Olympiakos - Juventus
FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ
20.00 Gaziantep Basketbol - Elan Chalon
22.30 Strasbourg IG - Banvit
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi -
16.00 Vakıfbank - Bursa B.Şehir Bld.
17.00 İlbank - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.
17.00 Çanakkale Bld. - Galatasaray
17.30 Fenerbahçe - Seramiksan
17.30 Nilüfer Bld. - Beşiktaş
18.00 Eczacıbaşı VitrA - Halkbank
- Cev Cup -
19.00 SCM \"U\" Craiova - Ziraat Bankası