05 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

(Özel) Yılmaz Vural: \"Milli Takım ender de olsa başarılarını Türklerle yaşadı\"

\"Aziz Yıldırım antrenörlere sahip çıkar\"

\"Süper Lig\'de çalışmak istiyorum\"

\"3 büyükleri en sonunda reklamda çalıştırdım!..\"

BEŞİKTAŞ\'IN ALMANYA YOLCULUĞU BAŞLIYOR

13.00 Siyah Beyazlılar özel uçakla Leipzig\'e gidecek

21.00 Beşiktaş\'ta teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu maç öncesinde basın toplantısı düzenleyecek

21.30 Siyah-beyazlı ekip maç öncesi son çalışmasını yapacak

LEİPZİG

17.00 Alman ekibi son antrenmanını gerçekleştirecek

19.30 Ralph Hasenhüttl ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak

GALATASARAY

14.00 Sportif AŞ ile Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleşecek

19.00 Galatasaray, Dünya Engelliler haftasında Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı için \"Engelleri Aşıyoruz\" başlığı altında gece düzenleyecek (Çırağan Palace Kempinski)

FENERBAHÇE

15.00 Sarı-Lacivertli takım Bursaspor maçı hazırlıklarına başlayacak

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi Grup aşamalarındaki son maçlar oynanacak

A GRUBU

22.45 Benfica - Basel

22.45 Manchester United - CSKA Moskova

B GRUBU

22.45 Bayern München - Paris Saint-Germain (Cüneyt Çakır)

22.45 Celtic - Anderlecht

C GRUBU

22.45 Chelsea - Atletico Madrid

22.45 Roma - Karabağ Ağdam

D GRUBU

22.45 Barcelona - Sporting Lisbon

22.45 Olympiakos - Juventus

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ

20.00 Gaziantep Basketbol - Elan Chalon

22.30 Strasbourg IG - Banvit

VOLEYBOL

- Vestel Venus Sultanlar Ligi -

16.00 Vakıfbank - Bursa B.Şehir Bld.

17.00 İlbank - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.

17.00 Çanakkale Bld. - Galatasaray

17.30 Fenerbahçe - Seramiksan

17.30 Nilüfer Bld. - Beşiktaş

18.00 Eczacıbaşı VitrA - Halkbank

- Cev Cup -

19.00 SCM \"U\" Craiova - Ziraat Bankası