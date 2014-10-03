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Deutsche Welle

03.10.2014 - Alman basınından özetler

Alman basınında iki Almanya'nın birleşmesinin 3 Ekim'deki yıldönümüyle ilgili yorumlar ağırlıkta.

03 Ekim 2014 00:36


Lübeck kentinde yayımlanan Lübecker Nachrichten gazetesi, iki Almanya'nın birleşmesinin yıldönümüyle ilgili şu yoruma yer veriyor:

“Söz konusu gelir, emeklilik ya da zenginlik olduğunda, Almanya'nın doğusunun hala batıdaki eyaletlerin düzeyine ulaşmadığı görülüyor. Aradaki fark azalmıştır, ama henüz ortadan kalkmış değildir. Ama en azından genç neslin zihnindeki ‘duvar' imajı yavaş yavaş kayboluyor. Onlar, Berlin Duvarı, vur emri ya da Doğu Almanya'nın istihbarat servisi Stasi gibi kavramları artık bilmiyorlar. Almanya'nın doğusu ve batısı, genç nesil için anlamını kaybetmiş kavramlar. Şansımız yaver giderse, çok uzak olmayan bir zamanda hepimiz aynı konuma geleceğiz. İşte bu hedefe ulaşmak için çalışmalıyız.”

Almanya'nın doğusundaki Weimar kentinde çıkan Thüringische Landeszeitung da aynı konuyu yorum sütunlarına taşımış:

“Evet, sevinmemiz için bir sürü neden var! Ancak şunu da bilmemiz lâzım ki, Almanya'nın bazı başka bölgeleri de en az doğu eyaletleri kadar yardıma muhtaç durumda. O bölgelerdeki insanlar, bizim tecrübelerimizden yararlanabilirler. Böylece hepimiz Almanya'nın birleşmesine katkıda bulunmuş oluruz.”

Straubinger Tagblatt gazetesi ise Irak ve Suriye'deki Hristiyanların durumuna dikkat çektiği yorumunda, Almanya'daki Müslümanlardan talepte bulunuyor:

“Almanya Müslümanları İslam'ın Almanya'nın da bir parçası olduğunda ısrarlılar. Ve burada kimse onları ibadetlerini yerine getirirken engellemiyor. Almanya'nın birçok bölgesinde camiler açıldı ve açılmaya da devam ediyor. İşte buna karşılık Almanya'daki Müslüman vatandaşlarımızın, Hristiyanlığın da Şark'ın bir parçası olduğunu açıkça kabul ettiklerini dile getirmeleri beklenir.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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