03.03.2015 - Alman basınından özetler



Sosyal Demokrat Parti (SPD ) eski milletvekili Sebastian Edathy hakkında internetten “çocuk pornografisi" içeren görüntüler indirdiği gerekçesiyle açılan dava düştü. Hatasını kabul eden Edathy, sadece 5 bin euro para cezasıyla kurtuldu. Edathy ile ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ise çalışmalarına devam ediyor. Alman gazetelerinin çoğunluğu kararı yorumlamış. Frankfurter Allgemeine Zeitung'dan seçtiğimiz yorumda şu görüşler yer alıyor:

“Edathy, omuzlarına şuç yükledi. O gerçi itirafta bulunmadığını söylüyor; zaten itirafa zorlanması mümkün değil. Ancak bir davanın bu biçimde sonuçlanması, suçun var olduğuna işaret ediyor. Sadece işlenen suç hafif olarak kategorize ediliyor. Ve Edathy, mahkemeye yaptığı para ödemesiyle kamuoyunun ceza davasına olan ilgisini de ortadan kaldırmış oluyor. En azından mahkeme, savcılık ve savunma makamı böyle düşünüyor. Bir de tabii ceza hukukunun ötesinde başka bir suç daha var. Edathy bunu ‘hata' diye ifade ediyor. Sanık Edathy bir tüketici olarak çocukları istismar eden bir sisteme destek oldu. Açılan bu zararı çocuk esirgeme kurumuna yaptığı para yardımı da tazmin edemez.”

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesi de yorumunda aynı konuya farklı bir açıdan yaklaşıyor:

“Edathy olayı bu ülkenin vatandaşları ile devlet kurumları arasındaki nazik durumu daha da zorlaştıracak gibi görünüyor. Bir politikacının, yine politikacılar tarafından yaratılmış olan hukuk sisteminin yardımı ve aynı seçkin sınıfa ait olan hukukçuların onayıyla gerçekleşen bir anlaşma yoluyla iğrenç bir suçtan kendini temize çıkartmış olması konusundaki şüphe kolayca formüle edilir ve internette yayılır. Hukuki oyundan sonra şimdi konu siyaset sahnesinde devam edecek. Sonuçta burada sorulması gereken şey şu: Politikacılar elit, içlerine kapalı bir sistem yaratıyorlar ve o sistem içinde hiçbiri diğerinin canını cidden acıtıcı bir girişimde bulunmaya yanaşamıyor mu? Edathy olayındaki gelişmelerin eksiksiz bir biçimde ayrdınlatılması bu soruya verilecek en iyi yanıt olacaktır.”

Rusya’da muhalif politikacı Boris Nemtsov’un bir suikasta kurban gitmesi bugün de Alman gazetelerinin yorumlarına yansımış. Badische Neueste Nachrichten gazetesinde şu satırlar dikkat çekiyor:

“Rusya'nın dışarıya karşı uyguladığı şiddet, sistemin içindeki vahşetten ayrı düşünülemez. Muhalif Boris Nemtsov’un öldürülmesiyle, halka karşı her an şiddete hazır olma durumunun sadece yeni bir boyut kazanmış olduğu görülüyor. Rus gözlemciler, Moskova’da baskıların yeniden tırmanmasından korkuyor. Tıpkı (Stalin dönemindeki) büyük terör yılları gibi. Bu tespit belki biraz abartılı. Ama Putin’in sistemi sınırı çoktan aşmış bulunuyor.”

Westdeutsche Zeitung adlı gazete ise Batının herşeye rağmen Putin ile diyalogdan başka seçeneği olmadığı görüşünde:

“Moskova’da cinayetin ardından ortaya çıkan acı gerçeklerden biri de Batının Putin ile diyaloğunu sürdürmek zorunda olması. Barış sadece Rusya devlet başkanı ile mümkün; ona karşı durarak değil. Somut olarak bu şu anlama geliyor: Batı Ukrayna'yı ne sıkı bir ekonomik bağ ile kendine yakınlaştırmalı, ne de ona NATO üyeliği ümidi vermeli. Ukrayna bağımsızlığa oynamak durumunda; bunu yapamazsa bölünür.”