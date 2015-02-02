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Deutsche Welle

03.02.2015 - Alman basınından özetler

Yunanistan’da Syriza iktidarının hamleleri ve buna bağlı olarak Avrupa’nın geleceği Alman basınında kapsamlı bir biçimde irdeleniyor.

02 Şubat 2015 23:58


Yunanistan’da yaşanan siyaset değişikliğinin Avrupa’ya etkilerini ve bunda Almanya’nın rolünü Hamburger Abendblatt gazetesi şu şekilde değerlendiriyor:

"Yeni Yunan özgüveni, dayanışmayı sağlam bir bütçeye, yani borçlu ülkelere yönelik mali yardımları yapısal reformlara bağlayan Merkel stratejisinin sonunun başlangıcı olabilir. Yunanistan Başbakanı’nın sergilediği küstahlık ilk etkilerini gösterdi. Bilinçli bir şekilde, geçmişte kendi hatalarını başkalarının omuzlarına yükleyen Güney Avrupa ülkelerinde müteffikler arıyor Tsipras. Brüksel, Roma ve Paris'i kapsayan gezisi Avrupa siyasetinde bir eksen kaymasını hedeflemekte. Avrupa’yı biraz daha bölmek ve Merkel’i izole etmek amacını güdüyor. En büyük yeteneği kendi gücünü korumak olan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise görünen o ki rotasını bu yönde değiştirmeye başladı bile.“

Stuttgarter Zeitung, yeni Yunan hükümetinin Avrupa Merkez Bankası, Uluslararası Para Fonu ve Avrupa Komisyonu’ndan oluşan Troyka heyeti ile ilişkisini kesmesini değenlendiriyor ve Troyka'yı eleştiriyor:

"Troyka kendini eleştirenlerin ekmeğine her zaman yağ sürdü. Yaratıcı çözümler yerine kısıtlamalar, işten çıkarmalar, özelleştirmeler ve reformlar... Krizi aşabilmek adına sosyal açıdan dengesiz bir çizgi hakim oldu hep. Avrupa Parlamentosu geçen yıl Troyka’nın, krizin etkisinin azaltılmasındaki başarısını tescil etti. Ancak aynı zamanda bu oluşumdan herhangi bir şekilde hesap sorulamamasını da haklı olarak eleştirmişti. Troyka tarafından alındığı gibi, böylesine belirleyici olan kararların demokratik organlar tarafından denetlenmesi ve kamuoyunda tartışılması zorunludur. Almanya Maliye Bakanlığı’nın dile getirdiği gibi burada güvenilir bir yapıdan söz etmek ise alaycılıktır.“

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Macaristan ziyaretini değerlendiren Wetzlarer Neue Zeitung konuyu şöyle yorumluyor:

"Tüm dikkatler şu anda oraya yönelmiş olsa da, Yunanistan asla Avrupa Birliği’nin tek sorunu değil. Macaristan ile Birlik arasındaki ilişkilere de soğukluk hakim. Nasıl ki Yunanistan Avrupa’nın mali açıdan sorunlu çocuğu ise Macaristan da siyasi anlamda sorunlu bir çocuk. Yunanistan’a yönelik parasal yardımlar mutlaka küçümsenecek bir konu değil. Ancak Avrupalıları birleştiren tek unsur da mali ilişkiler değil. Avrupa Birliği kendi değerlerinde ısrarcı olmalı. Bu açıdan, herhangi bir üye ülkede liberal demokrasi tehlikeye düşerse bu Avrupa’da yaşayan her vatandaşı ilgilendirir.“

Amerika Birleşik Devletleri’nde Ukrayna’ya silah yardımı yapılmasının gündeme gelmesi birçok gazetede olduğu gibi Nürnberger Nachrichten’de de irdeleniyor. Gazetenin konuya bakışı şöyle:

"Hiç kimse Amerika tarafından yapılacak bir silah yardımının Moskova’da karşılık bulmayacağına inanmaz. Rusya yanlısı ayrılıkçılar 100 bin kişiyi daha silahlandıracaklarını duyurdular. Peki sonra? Olası bir savaş Avrupa’da cereyan edecek. Avrupa Birliği ülkeleri kesin bir dille konuşmalı ve Washington’u durdurmalılar.“

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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