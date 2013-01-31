0.21 Promile 'üzüm' savunması

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde geçen ekim ayında taş yüklü kamyonla minibüsün çarpışmıştı. Kaza sonucunda 11 kişi ölmüş ve 2 kişi yaralanmıştı. Kazayle ilgili davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmada kamyon şoförü Necati Karuç kanında test sonuçlarında beliren 0.21 promil alkolün yediği üzümlerden kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında kamyon şoförü Necati Karuç "birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlamasıyla tutuklu yargılandı. Minibüsten yaralı kurtulan İsa Fidan ve ölenlerin yakınları da tanık olarak dinlendi.

Karuç ifadesinde, kendisinin minibüsün şeridine girmediğini, normal hızla giderken minibüsün şerit ihlali yaparak kamyona çarptığını ileri süren Necati Karuç, bu nedenle direksiyon kontrolünü yitirdiğini, iki aracın da dereye uçtuğunu söyledi.

Kaza öncesinde alkol kullanmadığını söyleyen Necati Karuç, "Kanımda nasıl 0.21 promil alkol çıktığını anlamış değilim. Yediğim üzümden kaynaklanmış olabilir" dedi.

Minibüsten yaralı kurtulan tek yolcu olan İsa Fidan ise, sürücünün yanında oturduğunu anlattı, aracın yaklaşık 70 kilometre hızla gittiğini belirterek kamyonun kendi şeritlerine girdiğini ve yolu tamamen kapattığını söyledi.

Şikayetçi olduğunu belirten Fidan, "Kamyon sürücüsü kaza anında iki elini havaya kaldırmıştı" dedi.

Sanık şoför Necati Karuç'un avukatları, sağlıklı ölçüm yapılmadığı gerekçesiyle alkol oranına itiraz ederek bunun İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sorulmasını istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi, kan testinde kola sürülen maddenin alkol promil değerlerini etkileyip etkilemeyeceğini veya ne derecede etkileyeceğinin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı 28 Mart tarihine erteledi.