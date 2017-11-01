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Spor

01 Kasım Çarşamba Spor Gündemi

STANBUL MARATONU (özel) 12 Kasım'da koşulacak Vodafone İstanbul Maratonu için geri sayım başladı

01 Kasım 2017 12:21

STANBUL MARATONU
(özel) 12 Kasım\'da koşulacak Vodafone İstanbul Maratonu için geri sayım başladı. Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar; \"İstanbul Maratonu Türkiye\'nin en büyük spor organizasyonu\" dedi. 

GOLF
10.00 Turkish Airlines Open Golf Turnuvası tanıtım toplantısı yapılacak
European Tour Rolex Serisi kapsamındaki 8 müsabakadan biri olan Turkish Airlines Open 2017, Race to Dubai sıralamasında ilk 78 oyuncunun katılımıyla 2-5 Kasım tarihleri arasında Belek Regnum Carya Golf Resort\'da oynanacak.
Turnuvada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, işadamı Fikret Öztürk ile İngiliz golfçü Justin Rose  golf oynayacak 

ŞAMPİYONLAR LİGİ
Gruplarda 4. maçlar tamamlanacak
E GRUBU
22.45 Liverpool - Maribor
22.45 Sevilla - Spartak Moskova
F GRUBU
22.45 Napoli - Manchester City
22.45 Shakhtar Donets - Feyenoord
G GRUBU
20.00 BEŞİKTAŞ - Monaco (
22.45 Porto - RB Leipzig
H GRUBU
22.45 Borussia Dortmund - APOEL Nicosia
22.45 Tottenham - Real Madrid (Cüneyt Çakır yönetecek)

UEFA KUPASI MAÇLARINA DOĞRU...
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - HOFFENHEIM
15.15 Başakşehir\'in rakibi İstanbul\'a gelecek 
17.30 Başakşehir basın toplantısı 
18.00 Başakşehir antrenman 
19.15 Hoffenheim basın toplantısı 
20.00 Hoffenheim antrenman 

FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, Osmanlıspor mücadelesi hazırlıklarına başlayacak.

GALATASARAY
17.00 Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam edilecek.

TRABZONSPOR
Kayserispor maçı hazırlıkları sürecek.

BASKETBOL
-- FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ --
B GRUBU
20.00 BC Neptunas - Gaziantep Basketbol
C GRUBU
18.00 Banvit - Medi Bayreuth
-- 7DAYS AVRUPA KUPASI --
A GRUBU
22.30 FIAT Torino - Darüşşafaka
B GRUBU
20.00 Galatasaray Odeabank - BC Lietkabelis
D GRUBU
20.00 Tofaş - Asvel Lyon-Villaeurbanne
-- KADINLAR AVRUPA LİGİ --
A GRUBU
22.30 Castors Braine - Galatasaray
B GRUBU
17.00 UMMC Ekaterinburg - Fenerbahçe 
22.30 Perfumeria Avenida - Yakın Doğu Üniversitesi
-- KADINLAR AVRUPA KUPASI --
B GRUBU
19.00 GA Kosice - Mersin BŞB
D GRUBU
19.00 Piestanske Cajky - Hatay BŞB
E GRUBU
18.00 Bellona AGÜ Spor - İstanbul Üniversitesi

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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