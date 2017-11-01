01 Kasım Çarşamba Spor Gündemi

STANBUL MARATONU

(özel) 12 Kasım\'da koşulacak Vodafone İstanbul Maratonu için geri sayım başladı. Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar; \"İstanbul Maratonu Türkiye\'nin en büyük spor organizasyonu\" dedi.

GOLF

10.00 Turkish Airlines Open Golf Turnuvası tanıtım toplantısı yapılacak

European Tour Rolex Serisi kapsamındaki 8 müsabakadan biri olan Turkish Airlines Open 2017, Race to Dubai sıralamasında ilk 78 oyuncunun katılımıyla 2-5 Kasım tarihleri arasında Belek Regnum Carya Golf Resort\'da oynanacak.

Turnuvada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, işadamı Fikret Öztürk ile İngiliz golfçü Justin Rose golf oynayacak

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Gruplarda 4. maçlar tamamlanacak

E GRUBU

22.45 Liverpool - Maribor

22.45 Sevilla - Spartak Moskova

F GRUBU

22.45 Napoli - Manchester City

22.45 Shakhtar Donets - Feyenoord

G GRUBU

20.00 BEŞİKTAŞ - Monaco (

22.45 Porto - RB Leipzig

H GRUBU

22.45 Borussia Dortmund - APOEL Nicosia

22.45 Tottenham - Real Madrid (Cüneyt Çakır yönetecek)

UEFA KUPASI MAÇLARINA DOĞRU...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - HOFFENHEIM

15.15 Başakşehir\'in rakibi İstanbul\'a gelecek

17.30 Başakşehir basın toplantısı

18.00 Başakşehir antrenman

19.15 Hoffenheim basın toplantısı

20.00 Hoffenheim antrenman

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, Osmanlıspor mücadelesi hazırlıklarına başlayacak.

GALATASARAY

17.00 Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam edilecek.

TRABZONSPOR

Kayserispor maçı hazırlıkları sürecek.

BASKETBOL

-- FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ --

B GRUBU

20.00 BC Neptunas - Gaziantep Basketbol

C GRUBU

18.00 Banvit - Medi Bayreuth

-- 7DAYS AVRUPA KUPASI --

A GRUBU

22.30 FIAT Torino - Darüşşafaka

B GRUBU

20.00 Galatasaray Odeabank - BC Lietkabelis

D GRUBU

20.00 Tofaş - Asvel Lyon-Villaeurbanne

-- KADINLAR AVRUPA LİGİ --

A GRUBU

22.30 Castors Braine - Galatasaray

B GRUBU

17.00 UMMC Ekaterinburg - Fenerbahçe

22.30 Perfumeria Avenida - Yakın Doğu Üniversitesi

-- KADINLAR AVRUPA KUPASI --

B GRUBU

19.00 GA Kosice - Mersin BŞB

D GRUBU

19.00 Piestanske Cajky - Hatay BŞB

E GRUBU

18.00 Bellona AGÜ Spor - İstanbul Üniversitesi