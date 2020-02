'01 Adana' dizi oyuncuları İzmir'de gençlerle buluştu

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ\'ın daveti üzerine İzmir\'e gelen \'01 Adana\' adlı dizinin oyuncuları İzmir\'de hayranları ile buluştu. İzmir\'e ilk kez geldiklerini ve kenti çok beğendiklerini söyleyen oyuncular, hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi.

Adana\'da yaşayan gençlerin hayat hikayelerini internet üzerinden seyirciyle buluşturan ve adını da yine kentin plaka kodundan alan \'01 Adana\' adlı dizinin oyuncuları, İzmir\'in Bayraklı ilçesine bağlı Cengizhan ve Nafiz Gürman mahallerindeki hayranları ile bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ\'ın gençlerle buluşturduğu oyuncular, İzmir\'e ilk kez geldiklerini belirtti. Konuk oldukları mahallelerde, genç hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan oyunculardan Onur Akbay, İzmir\'de olmanın çok güzel olduğunu söyledi. Akbay, \"İlk kez İzmir\'e geldik. Bu olanağı bize sağlayan Hamza Dağ\'a çok teşekkür ediyoruz. Mahalleli ile birlikteyiz, biz de mahalleden geliyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar, bizi misafir ettiler\" dedi.

Dizinin Bilocan lakaplı oyuncusu Melih Konuş ise İzmir\'in çok güzel bir kent olduğunu kaydetti. Yine dizi oyuncularından Savaş Satış da, \"İzmir çok güzel, arkadaşlar da bizi yalnız bırakmadı. Biliyoruz ki Türkiye\'nin bir çok arka mahallesinde bizi seven onlarca genç ve hayranımız var. Hepsine çok teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

\'SÖZÜMÜ TUTTUK\'

Dizi oyuncularını mahalledeki gençlerle buluşturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da seçim döneminde oyuncularla videolar çektiklerini ve bu videoların Türkiye\'nin bir çok kesiminden beğeni topladığını anlattı. 24 Haziran seçimlerinde, mahalleleri dolaşırken vatandaşların \'01 Adana\' ekibini görmek istediklerini kendilerine aktardıklarını ifade eden Dağ, \"Özellikle gençler bu talebi dile getirdi. Biz de seçim döneminde getiremedik çünkü onların çekimleri vardı. Seçimlerin ardından sözümüzü yerine getirdik. Onlar da çekimlere bir süre ara verdiler. İzmir\'in her yerinde, Kadifekale de, Kiraz da her yerde \'01 Adana\' ekibi ile bir araya gelmek isteyen gençler var. İnşallah zaman içerisinde onlarla da bir araya getirmeye gayret ederiz\" diye konuştu. Oyuncular, mahalledeki gençlerle bir süre sohbet etti, kendileri ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmadı.

FOTOĞRAFLI