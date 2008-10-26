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Bilim / Teknoloji

007 sanal alemde

Yeni bölümü 'Quantum of Solace' ile beyaz perdeyi yeniden fethetmeye hazırlanan Ian Flemming'in ünlü casus karakteri James Bond'un bilgisayar oyunu da, en az filmleri kadar başarılı.

26 Ekim 2008 03:00

Yeni bölümü 'Quantum of Solace' ile beyaz perdeyi yeniden fethetmeye hazırlanan Ian Flemming'in ünlü casus karakteri James Bond'un bilgisayar oyunu da, en az filmleri kadar başarılı.

Electronic Arts firması tarafından hazırlanan oyunda James Bond karakteri, beyaz perdede ünlü ajanı canlandıran aktör Daniel Craig'ten modellenerek hazırlanmış. Grafik tasarımlarıyla eleştirmenlerden tam puan almayı başaran oyunda James Bond'un yerine geçerek, çatılardan atlıyor, kötü adamlarla boğuşuyor ve birbirinden güzel kızlarla vakit geçiriyorsunuz.

Oyun istenildiğinde çoklu oyuncuyla da oynanabiliyor, tabi birileri kötü adam olmayı kabul ettiği takdirde.

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