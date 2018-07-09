'002' son kez Meclis'te

Binali Yıldırım, "son Başbakan" olarak Başbakanlık'a ait 002 plakalı araçla son kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitti. Binali Yıldırım'ın makam aracının plakası, 06 DE 1096 olarak değiştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı Binali Yıldırım, Başbakanlık Resmi Konutu'ndan çıkarken kendisini Başbakanlık'taki yakın mesai çalışanları karşıladı.

Son Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay tarafından uğurlanan Yıldırım, aracına binerken el selamı verdi. Yıldırım, Başbakanlık'a ait 002 plakalı araçla son kez TBMM'ye gitti.

Yıldırım'ın içinde bulunduğu makam otomobiline de Başbakanlık korumaları araçlarıyla eşlik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı TBMM önünde bekleyen vatandaşlar tarafından sloganlarla karşılanan Yıldırım, makam otomobilinden inerek kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

Yıldırım, vatandaşlara teşekkür ederek, "Sizlerin bu sevgisi muhabbetini karşılıksız bırakmamız söz konusu değil. Hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Binali Yıldırım, daha sonra vatandaşların önünden yürüyerek TBMM'ye geçti. Bu arada Yıldırım'ın 002 olan makam otomobilinin plakası, 06 DE 1096 olarak değiştirildi.