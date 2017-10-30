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  “ZIPKIN"  KÖPEĞİN MOTOSİKLET TUTKUSU

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHA İstanbul' da sahibiyle birlikte motosiklete binip gezintiye çıkan köpek görenleri şaşırtıyor

30 Ekim 2017 14:11

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHA
İstanbul\' da sahibiyle birlikte motosiklete binip gezintiye çıkan köpek görenleri şaşırtıyor. Taktığı güneş gözlüğüyle dikkat çeken \'Zıpkın\' isimli köpek sahibinin komutlarını da yerine getiriyor.
Kadıköy D-100 karayolunda Cemşir Doğan (35)\'in  \'Zıpkın\' isimli köpeğiyle çıktığı motosiklet gezintisi görenleri şaşırttı.  \"Zıpkın\"  motosikletin ön kısmında duruyor ve taktığı güneş gözlüğüyle diğer sürücülerin dikkatini çekiyor. Zıpkın\'ın en büyük tutkusu, motosikletle dolaşmak.

SAHİBİNİN KOMUTLARINI YERİNE GETİRİYOR
Cemşir Doğan özellikle hafta sonları iri cüssesine rağmen motosikletinin önüne aldığı köpeğiyle şehrin caddelerinde gezintiye çıkıyor. Zıpkın sahibinin komutlarını yerine getiriyor. Doğan  köpeğiyle birlikte motosikletle gezmenin tehlikeli olmadığın belirterek, “11 yıldır böyle geziyorum tehlikesi yok. 11 yıldır hemen hemen hep bu şeklide yolculuk yapıyoruz. Köpeğim de memnun bu yolculuktan\"
diye konuştu. Verdiği komutları yerine getiren zıpkın isimli köpek sahibinin kornaya bas dediğinde havladığı görülüyor. 

Görüntü Dökümü
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-D-100 karayolunda motosikletindeki köpeğiyle giden sürücünün görüntüsü
-Güneş gözlüğü takan köpeğin görüntüsü
-Motosikletin önünde durması
-Diğer araçların arasında ilerlemesi
-Köpeğin sahibi ile röp
-Komutları yerine getirmesi
-Genel ve detay görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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