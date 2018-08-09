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  ZEYTİNBURNU'NDA SANAYİ SİTESİNDE YANGIN (2)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Zeytinburnu'nda bulunan bir sanayi sitesinde yangın çıktı

09 Ağustos 2018 16:07

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Zeytinburnu\'nda bulunan bir sanayi sitesinde yangın çıktı.
Davutpaşa\'da bulunan Demirelli 2 Sanayi sitesinde faaliyet gösteren 4 katlı bir deri imalathanesinin en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 12.00 sıralarında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü imalathanede yangının çıkış nedieniyle ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yanan çatı
-Yangına müdahaleden görüntüler
-İşçilerin bekleyişi
-İşçilerle röp.
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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