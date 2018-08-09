  ZEYTİNBURNU'NDA SANAYİ SİTESİNDE YANGIN (2)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Zeytinburnu\'nda bulunan bir sanayi sitesinde yangın çıktı.

Davutpaşa\'da bulunan Demirelli 2 Sanayi sitesinde faaliyet gösteren 4 katlı bir deri imalathanesinin en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 12.00 sıralarında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü imalathanede yangının çıkış nedieniyle ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan çatı

-Yangına müdahaleden görüntüler

-İşçilerin bekleyişi

-İşçilerle röp.

-Detaylar