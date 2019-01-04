- ZEYTİNBURNU'NDA REZİDANSTA YANGIN PANİĞİ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR- Melih OKUMUŞ/İSTANBUL (DHA)

Zeytinburnu\'nda 9 katlı bir rezidansın 8\'inci katında yangın çıktı. Yangın binada bulunan 30 kişi tahliye edildi.

Yangın, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi 324. sokakta bulunan 9 katlı bir rezidansın 8. katında elektrik tesisatında başladı. Binadan dumanların çıktığını görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada bulunan 30 kişiyi tahliye etti. Dumandan etkilenenlere ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yangın sırasından binada bulanan Sümbül Biçer, \"Biz beşinci katta oturuyorduk. Kapıyı bir açtık içerisi dumandan gözükmüyordu. Torunlarım vardı hemen onları kaldırdım. Sağolsun buranın elektrikçisi bizi yangın merdivenlerinden aşağıya indirdi. Her taraf duman doldu\" diye konuştu.

\"5 DAKİKA DAHA KALSAM ZEHİRLENİRDİM\"

Bina sakinlerinden bir kişi ise, \"Birden elektrikler kesildi. Baktık evin içine duman geliyor. Panik yaptık. Baktık en üst kat ve alt katlardan duman geliyor. Hanım çok panik yaptı. Bir koku geldi. Plastik bir şeyler yanıyor gibi. Daha sonra biz aşağıya indik. Dumanda beş dakika daha kalsam zehirlenirdim\" dedi.

Yangında bir can kaybı yaşanmazken binada hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-İtfaiye merdiveninden görüntü

-Binadan tahliye edilenlerden görüntü

-Röp.ler

