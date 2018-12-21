 - YÖNETMENİ ÖLDÜREN FİGÜRAN İÇİN 'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ İSTENDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Şile\'de yönetmen Mustafa Kemal Uzun\'u öldüren figüran Osman A. hakkında mütalaasını açıklayan savcı, \"Haksız tahrik altında kasten öldürme\" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu yargılanan Osman A., cezaevinden SEGBİS sistemi ile duruşmaya bağlandı. Maktul Mustafa Kemal Uzun\'un ağabeyi Fazıl Ender Uzun ve tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma Savcısı Sedat Yıldırım, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, maktul Mustafa Kemal Uzun\'un yönetmen olduğu, sanığın figüranlık yaptığı, maktul ile sanığın sette tanıştıkları hatırlatılarak, maktul ile sanığın suç tarihinde İstanbul\'da buluştukları, yönetmenin Şile\'deki evine gittikleri belirtildi. Maktul ile sanığın burada alkol alıp ilişkiye girdikleri, maktulün davranışları sonrası sanığın pişmanlık ve öfke duyduğu, öfke ve pişmanlıkla maktule saldırdığı, bıçak ve sopa ile darp edip öldürdüğü, sanığın eylemden sonra maktulün cüzdanı, telefonu, saati ve aracını alarak olay yerinden kaçtığı belirtildi.

CANAVARCA HİSLE İŞLENDİĞİNE DAİR YETERLİ DELİL YOK

Mütalaada, \"Olayın oluş şekli, maktuldeki yaraların niteliği gözetildiğinde eylemin \'kasten öldürme sonucu oluşturduğu canavarca saikle işlendiği yönünde\' mahkumiyete yeterli delil bulunmadığı\" belirtildi. Sanığın öldürme eyleminden sonra maktule ait eşyaları götürdüğü bu eylemin \"nitelikli yağma\" suçunu oluşturmadığı, \"hırsızlık\" suçunu oluşturduğu savunuldu.

SAVCI \'HAKSIZ TAHRİK\' İNDİRİMİ İSTEDİ

Dosyada bulunan bilirkişi raporu, dinlenen tanıklar ve sanığın savunmasının birlikte değerlendirilmesi durumunda eylemin haksız tahrik altında gerçekleştiği belirtilen mütalaada, sanığın, \"Haksız tahrik altında kasten öldürme\" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi. Mütalaada sanığın \"Nitelikli hırsızlık\" suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi. Sanığın Avukatı Bülent Çoban, mütalaaya katılmadığını belirterek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Sanık Osman A. da, adam öldürmek gibi bir kastının olmadığını söyledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yönetmen Mustafa Kemal Uzun ile dizilerde figüranlık yapan Osman A.\'nın 10 Aralık 2017 tarihinde İstanbul\'da buluşarak Uzun\'a ait Şile\'deki eve gittikleri, burada alkol aldıkları belirtiliyor.

Yönetmenin cinsel yakınlaşması üzerine tarafların tartıştıkları, Osman A.\'nın beyzbol sopası ve bıçakla Uzun\'a saldırarak öldürdüğü, olaydan bir gün sonra da karakola giderek teslim olduğu belirtilen iddianamede, Osman A.\'nın, \"Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, \"Nitelikli yağma\" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor.

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