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  YOL AYRIMI FİLMİNİN İLK FRAGMANI YAYINLANDI

  Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) Yönetmenliğini ve senaristliğini Yavuz Turgul'un üstlendiği, başrolünde Şener Şen'in yer aldığı “Yol Ayrımıö filminin ilk fragmanı yayınlandı

20 Eylül 2017 18:25

 

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)
Yönetmenliğini ve senaristliğini Yavuz Turgul\'un üstlendiği, başrolünde Şener Şen\'in yer aldığı “Yol Ayrımıö filminin ilk fragmanı yayınlandı.
Şener Şen\'in 7 yıl aradan sonra başrolünü üstlendiği “Yol Ayrımıö filminin fragmanı yayınlandı. Yapımını TMC, yapımcılığını Erol Avcı, yönetmenliğini ve senaristliğini Yavuz Turgul\'un üstlendiği filmde Mazhar Kozanlı karakterini canlandıran Şener Şen\'e, Rutkay Aziz, Çiğdem Selışık Onat, Tilbe Saran, Ruhsar Öcal, Nihal Yalçın, Mert Fırat ve Defne Kayalar eşlik ediyor.

Acımasız bir iş adamı olan Mazhar Kozanlı\'nın yaşadığı büyük bir travma sonrası hayatında bir yol ayrımına gelişinin anlatıldığı “Yol Ayrımıö, 10 Kasım\'da vizyona girecek.

Görüntü Dökümü:
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-Yol Ayrımı filminin fragmanı
 

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