39 yılda 46 kez kan bağışında bulundu

Hüsne AKKAYA/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta Kızılay\'dan emekli 61 yaşındaki Salih Kutluay, 39 yılda 46 kez kan bağışında bulunarak Türkiye\'de dereceye girdi. Kutluay bundan sonra da kan vermeye devam edeceğini söyledi.

Sivas Kızılay Kan Merkezi\'nden emekli olan Salih Kutluay, bugüne kadar 46 kez kan bağışında bulunarak kurumundan, bronz, gümüş, altın madalya ve plaket aldı. 0 RH+ kan grubuna sahip olan 3 çocuk babası Kutluay, 22 yaşında iken kan merkezinde göreve yeni başladığı dönemde bir vatandaşın kan aramasından etkilenerek kan vermeye başladı. Ardından da bunu düzenli bağışa dönüştürdü. Kutluay, \"Bir kazazedemiz Hafik İlçesi\'nden gelmişti. Kan bulamamışlar. O zamanda kıştı. Kan merkezinde kan olmayınca eski Numune Hastanesi\'nin arkasındaki yere gidip kanı ben verdim. Çok mutlu oldum. Kan vermem orada başladı\" diye konuştu.

İnsanın kan verdiği zaman kendisin zinde hissettiğini anlatan Kutluay, \"İnsan kan verince mutlu hissediyor. Daha sıhhatli hissediyor. Uykunun ve yemeğin tadını o zaman alıyorsunuz. Sağlıklı oluyorsunuz, hücreler tekrar yenileniyor. Nasıl ki bir arabanın yağını belli bir dönemden sonra değişiyorsa, insanın kanının da değişmesi gerekiyor. O yüzden kan vermek çok güzel. Ben herkese tavsiye ediyorum. Bir gün kendilerine de lazım olacağını düşünsünler. Vatandaşlar bu konuda biraz duyarsız. Burada Cumhuriyet Üniversitesi\'ndeki öğrenci potansiyeli güzel. Eskiden askeriye, resmi kurum ve kuruluşlara kan talebi olurdu. Vatandaş kan bulamazdı. Televizyonlarda alt yazı olarak kan ihtiyaçları geçerdi. Şu anda o durumlar yok. Vatandaşlar biraz daha bilinçlendi\" dedi.

Kan bağışları nedeni ile 3 madalya ve bir de plaket aldığını ifade eden Kutluay, \"Kızılay Kan Merkezi 10 ünite bağışta bulunanlara bronz madalya, 30 ünite kan bağışında bulunanlara gümüş, 40 ünitede altın madalya, 40\'dan sonra da plaket veriyor. Ben 46 ünite kan bağışında bulunarak ödüllerin tamamını aldım. Şu anda resmi kayıtlara göre Sivas\'ta rekor bende. Kan vermeye devam edeceğim. 65 yaşına kadar herkes kan verebilir\" diye konuştu.



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