39 yıl sonra ilk; Başbakan Yıldırım, Vietnam'a gidiyor

Başbakan Binali Yıldırım, Uzakdoğu’nun yükselen iki ekonomisi Singapur ve Vietnam’a önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretin en önemli hedefi iki ülkeyle ekonomik ilişkileri yükseltmek. Bu amaçla hem Singapur hem Vietnam’da İş Forumları düzenlenecek. Bu hafta yürürlüğe giren Türkiye-Singapur Serbest Ticaret Anlaşması’nın da ikili ticareti arttırması bekleniyor.

Yeni Şafak gazetesinden Fazlı Şahan’ın haberine göre, Başbakan Binali Yıldırım, Uzakdoğunun yükselen iki önemli ekonomisine sahip Singapur ve Vietnam’a önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretin en önemli hedefi iki ülkeyle ekonomik ilişkileri yükseltmek. Bu amaçla hem Singapur hem Vietnam’da İş Forumları düzenlenecek. Bu hafta yürürlüğe giren Türkiye-Singapur Serbest Ticaret Anlaşması’nın da ikili ticareti arttırması bekleniyor.

Türkiye, bu yılın ilk yarısında Vietnam ve Singapur’a yaptığı toplam ihracat yaklaşık 540 milyon dolara ulaşırken, söz konusu ülkelerden aynı dönemde yapılan ithalat 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ziyarette hedef iki ülke arasında ekonomik ilişkileri yükseltmek. Yıldırım’ın Vietnam ziyareti ayrı bir önemi daha var. 39 yıl aradan sonra Vietnam’a Başbakan düzeyinde bir ziyaret gerçekleştirilmiş oluyor.

Önemli bir güne denk geliyor

Başbakan Binali Yıldırım’ın ilk durağı Singapur olacak. Yıldırım’ın Singapur’u ziyareti kapsamında, Başbakan Lee Hsien Loong ve Singapur Cumhurbaşkanı Tony Tan Keng ile görüşecek. Ziyaretin, Singapur ile 2015’te imzalan ve Türkiye’nin bugüne kadar taraf olduğu en kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması’nın iç hukuk onay sürecinin tamamladığı döneme denk gelmesi, ziyareti ayrıca kayda değer bir gelişme teşkil ediyor.

İkili ticarette denge Türkiye lehine

Türkiye’nin Singapur ile dış ticaret verilerine bakıldığında 10 yılda denge Türkiye lehine görünüyor. Geçen yıl Türkiye söz konusu ülkeye yaklaşık 420 milyon dolarlık ihracat yaparken 365 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. 2007-2016 döneminde Türkiye’den Singapur’a yapılan ihracat yaklaşık 5 milyar doları buldu. Buna karşılık Türkiye’nin ithalatı 2,9 milyar dolar. Ayrıca Singapur ve Vietnam ziyaretleri çerçevesinde Başbakan Yıldırım’ın iştirakiyle Singapur ve Vietnam’da İş Forumları gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Yolumuz ASEAN’da kesişiyor

Singapur ile Vietnam Türkiye’nin Sektörel Diyalog Ortağı olduğu Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) üyesidir. Yıldırım, Güneydoğu Asya bölgesinin dinamik ve hızla büyüyen ekonomileri konumundaki bu iki ülkeyi ziyaretlerinin ikili ilişkileri ile çok taraflı platformlardaki işbirliğini daha da güçlenmesine vesile olması bekleniyor. Bu yılın ilk yarısında Türkiye’nin Vietnam ve Singapur’a yaptığı toplam ihracat yaklaşık 540 milyon dolara ulaşırken, söz konusu ülkelerden aynı dönemde yapılan ithalat 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

39 yıl sonra bir ilk

Başbakan Yıldırım, Singapur’un ardından bir başka Asya ülkesi Vietnam’a geçecek. Ziyaret kapsamında Yıldırım, Başbakan Nguyen Xuan Phuc, Vietnam Ulusal Meclis Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan ile birer görüşme gerçekleştirecek. Sözkonusu ziyaret, Türkiye ile Vietnam arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edildiği 1978 yılından bu yana Başbakan düzeyinde ülkemizden Vietnam’a gerçekleştirilecek ilk ziyaret olması dolayısıyla ayrı bir önem kazanıyor. Türkiye ile Vietnam ikili ilişkileri başta ekonomi ve ticaret olmak üzere her alanda gelişme kaydediyor. İki ülke arasında bugüne kadar altı kez Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı yapıldı. Vietnam’da toplam 166 Türk vatandaşı, Türkiye’de ise 446 Vietnamlı ikamet ediyor.

Vietnam’la ticaretimiz 2 milyar dolara dayandı

Türkiye ile Vietnam arasındaki dış ticaret hacmi geçen yıl 1,9 milyar dolara ulaştı. Türkiye, 2016’da Vietnam’a yaklaşık 235 milyon dolarlık ihracat yaparken, bu ülkeden gerçekleştirilen ithalat 1,73 milyar dolar seviyesinde oldu. 2007-2016 döneminde Türkiye’den bu ülkeye yapılan yaklaşık 1,4 milyar dolarlık ihracata karşılık 11,3 milyar dolarlık alım yaptık.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döneminde Ocak 2014 tarihinde Singapur’a resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti. Sözkonusu ziyaret Türkiye’den Singapur’a Başbakan düzeyinde 18 yıl aradan sonra yapılan ilk ziyaret olmuştu.