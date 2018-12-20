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 - YENİKAPI'DA ŞÜPHELİ VALİZ FÜNYE İLE PATLATILDI

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Hüseyin ÇOŞKUN/İSTANBUL,(DHA) Yenikapı Metro İstasyonu çıkışı yürüyen merdivenlerin yanına bırakılan valiz polisi alarma geçirdi

20 Aralık 2018 18:40

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Hüseyin ÇOŞKUN/İSTANBUL,(DHA)
Yenikapı Metro İstasyonu çıkışı yürüyen merdivenlerin yanına bırakılan valiz polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan valizden battaniye çıktı. Olay saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Yürüyen merdivenlerin yanında valizi gören metro görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler valizin etrafına güvenlik şerit çekerek önlem aldı. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, özel kıyafetlerini giyerek şüpheli valizi fünye ile patlattı. Valizden battaniye çıktı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yerinden görüntü
-Polis ve bomba imha ekiplerin çalışması
-Valizin fünye ile patlatılması
-Genel ve detaylar
 

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