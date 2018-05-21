- (yeniden) UBER ARACI ZANNETTİKLERİ MİNİBÜSÜN YOLUNU KESTİLER

\"UBER ARACINA TAKSİCİLERDEN SALDIRI İDDİASI\" başlıklı haberi düzelterek yeniden geçiriyoruz

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda bir grup taksici, UBER aracı zannettikleri minibüsü durdurarak içindekilerle tartıştı. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Sabiha Gökçen Havalimanı girişinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup taksici, UBER aracı sandıkları siyah minibüsün önünü kesti. Direksiyondaki sürücü, UBER aracı olmadığını patronunun Adana\'dan dönecek annesi ve akrabalarını almak için havalimanına geldiğini söylese de grubu ikna edemedi. Sürücü ile taksiciler arasında tartışma çıktı. Araçtakiler de tartışmaya dahil oldu. Havalimanında güvenlik önlemi alan polis, araya girerek tartışmayı sonlandırdı. Taksiciler olayın anlaşılması üzerine sürücüden özür diledi. Darp edilen sürücü de şikayetçi olmaktan vazgeçti. Minibüsün yurt dışına yedek parça ithalat ve ihracatı yapan bir şirkete ait olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Tartışmadan görüntüler

-Polisin araya girmesi

-Detaylar