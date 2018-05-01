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  (yeniden) TAKSİM MEYDANI'NA GİRMEYE ÇALIŞAN 3  KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - YILMAZ BEZGİN - İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA  Sıraselviler Caddesi'nden Taksim Meydan'a slogan atarak yürüyen biri kadın üç kişi gözaltına alındı

01 Mayıs 2018 17:40

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - YILMAZ BEZGİN - İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA 
Sıraselviler Caddesi\'nden Taksim Meydan\'a slogan atarak yürüyen biri kadın üç kişi gözaltına alındı. 
Ellerinde “Yaşasın 1 Mayıs\" yazılı parkart ile Sıraselviler Caddesi\'nden Taksim Meydanı\'na yürüyen biri kadın üç kişiye polis müdahale etti. Slogan atan iki kişinin direnmesi üzerine polis yere yatırarak kelepçe taktı. Gözaltına alınanlar polis minibüsüne götürüldü.


Görüntü Dökümü:
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- Slogan atan üç kişi
- Pankartın görüntüsü
- Polisin ters kelepçe yapması
- Kadının slogan atması
- Kadının gözlatına alınması
- Detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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