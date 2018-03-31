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- (YENİDEN) - AKM'NİN YIKIMINDAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Zeki GÜNAL - İstanbul DHA Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ’nde geçtiğimiz Şubat ayında başlayan yıkım çalışmaları hızla sürüyor

31 Mart 2018 19:33

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Zeki GÜNAL - İstanbul DHA
Taksim\'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ’nde geçtiğimiz Şubat ayında başlayan yıkım çalışmaları hızla sürüyor. Binanın Taksim Meydanı\'na bakan bölümüne yerleştirilen paravanlara yeni AKM\'yle ilgili görseller asıldı. 

ÖN BÖLÜM YIKILDI
Yıkım çalışmalarına start verilmesinin ardından binanın önce cam ve çerçeveleri sökülen AKM, daha sonra üzerine çıkarılan iş makineleri ile yıkılmaya başlamıştı.  Bina önden arkaya doğru kolonlar kesilerek yıkılmaya devam ediyor. Binanın ön bölümü yıkıldı.

YENİ AKM\'NİN RESİMLERİ ASILDI
Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi.  Yeni AKM\'nin 2019’un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM’nin yeni binasının mimarlığını ise AKM’nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntülerle binanın görüntüleri
-Aktüel görüntüler

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