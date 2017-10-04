T24 LogoT24 Logo
Gündem

- YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

İstanbul DHA İstanbul'da yangın söndürme tüpleri içerisinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı

04 Ekim 2017 14:42

İstanbul DHA
İstanbul\'da yangın söndürme tüpleri içerisinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen uyuşturucu maddeyi Büyükçekmece\'de piyasaya sürmek isteyen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler geçtiğimiz cuma günü Ulus Mahallesi\'ne operasyon düzenledi. Polis ekipleri , yurt dışından gelen bir TIR\' daki yangın söndürme tüplerini otomobillerine taşıyan 2 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyonda, yangın söndürme tüplerinin içerisine saklanmış 3 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli  tutuklandı.

Görüntü Dökümü:
-----------
POLİS KAMERASI
-Tüplerin görüntüsü
-Eroinin çıkarılması
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA İstanbulNarkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüBüyükçekmeceEkiplerUlus MahallesiPolisTIROperasyondaEmniyettekiGörüntü Dökümü POLİS KAMERASI Tüplerin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24