- YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

İstanbul DHA
İstanbul\'da yangın söndürme tüpleri içerisinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen uyuşturucu maddeyi Büyükçekmece\'de piyasaya sürmek isteyen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler geçtiğimiz cuma günü Ulus Mahallesi\'ne operasyon düzenledi. Polis ekipleri , yurt dışından gelen bir TIR\' daki yangın söndürme tüplerini otomobillerine taşıyan 2 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyonda, yangın söndürme tüplerinin içerisine saklanmış 3 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Görüntü Dökümü:
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POLİS KAMERASI
-Tüplerin görüntüsü
-Eroinin çıkarılması