- VEFA BULUŞMASININ KONUĞU CÜNEYT ARKIN OLDU

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

İSKİ\'nin Yaşlılar Haftası kapsamında düzenlediği \"Geleneksel Vefa Buluşması\"nın konuğu sanatçı Cüneyt Arkın oldu.

\"BANA HER ŞEYİ SORABİLİRSİNİZ YAŞIM HARİÇ\"

Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal Tesisleri\'ndeki programa katılan 81 yaşındaki Cüneyt Arkın, tek tek masaları dolaşarak yaşlılarla selam verdi. Ardından programa katılanların sorularını yanıtlamak üzere sahneye çıkan Arkın, \"Bana her şeyi sorabilirsiniz yaşım hariç\" dedi.

Cüneyt Arkın, at üzerinde nasıl 6 ok attığının sorulması üzerine, \"Hemşehrim 6 ok ne? 26 ok, 36 ok atarım. Ne demişler \'bir Türk dünyaya bedeldir\'. Sen oku bırak bir vurdum mu oturtup, 20 kişi deviriyordum\" diye konuştu. Arkın\'ın sözleri salondan bol bol alkış aldı.

“ALLAH VERİRSE, YAĞMUR YAĞARSA BU SUYU BİZ SİZE ULAŞTIRABİLİRİZ\"

İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ise yaptığı açıklamada, “Biz İstanbul\'a suyu 180 kilometre uzaktan Istrancalar\'daki barajlardan getiriyoruz. Evinizde musluktan akan suyun aslında çok uzun bir macerası ve yolu var. Belki kolay buluyoruz, musluğu açınca... Şimdi akıyor ama o su evinize o kadar kolay gelmiyor. Biz he ne kadar yatırım yapsak da proje üretsek de şunun bilincindeyiz; Allah verirse, yağmur yağarsa bu suyu biz size ulaştırabiliriz. Bizim işimizin bir kısmında bir miktar da dua var. Ben siz büyüklerimizin bu anlamda İstanbulumuza, memleketimize kuraklık vermemesi için dualarını esirgememenizi, her daim dua buyurmanızı istirham ediyorum\" dedi.

