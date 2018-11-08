- VATAN ŞAŞMAZ'IN CESEDİNİN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYANLAR HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Beşiktaş\'ta bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülen oyuncu Vatan Şaşmaz\'ın cansız bedeninin görüntüsünü çekerek kamuoyuna sızdırılmasına ilişkin biri polis 4 sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanıklardan polis memuru Faruk K. ve eşi Sibel K. hazır bulundu. Diğer sanıklar Yakup İ. ve Didem Ç. ise duruşmaya katılmadılar. Didem Ç.\'nin avukatı, müvekkilinin Antalya\'da yaşadığını, sağlık sorunları olduğundan duruşmaya katılamadığını belirtti. Müvekkilinin savunmasının talimatla alınmasını talep eden sanık avukatı, dosyaya sağlık raporunu sundu.

Olay tarihinde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görev yaptığını söyleyen sanık Faruk K., grup amiri olarak olay tarihinde ihbar üzerine cinayetin yaşandığı otele gittiklerini söyledi. Sanık Faruk K., \"Gittiğimizde güvenlikler ve sağlıkçılar oradaydı. Müdürümüze bilgi aktarmak için kısa bir görüntü çektim. Bu tür olaylarda genelde böyle yaparız. Görüntüyü müdüre Whatsapp\'tan atacakken alttan eşim arayıp duruyordu. O arada görüntüyü eşime atmak durumunda kaldım. Yani meşgul olduğumu gösterir gibi bir durum oldu\" dedi. Bunun üzerine hakim, \"Her cinayeti eşine gönderiyor musunuz?\" diye sorunca sanık Faruk K. \"O gün bir basiretsizlik oldu. Görüntüyü atarken Vatan Şaşmaz olduğunu bilmiyordum, yerde yüzüstü yatıyordu. Şaşmaz\'ın sırtında mermi girişlerini görünce olayda üçüncü bir şahıs olabileceğini düşündüğüm için çektim. Cinayet bürodaki arkadaşlara ekip göndermeleri için gönderdim. Ne bir basın mensubunu, ne de sanıklardan Didem\'i tanımam. Olay yerini muhafaza altına alıp görevimi yapıp çıktım. O arada yani benden beş dakika sonra müdürümüz geldi. Görüntüyü ona atmaya gerek kalmadı\" dedi.

\"SUÇ İŞLEME KASTIM YOKTU\"

1,5 senedir açıkta olduğunu söyleyen sanık Faruk K. \"Çalışmıyorum, maaş almıyorum. Bir hata oldu bizim açımızdan. Başkaca bir art niyetimiz olmadı. Öğleden sonra arkadaşlar vasıtasıyla görüntülerin basına sızdırıldığını öğrendim. Görüntüleri eşimin aile grubuna yolladığını bilmiyordum. Ben bu olaydan bir menfaat temin etmedim, görevimi kötüye kullanmadım. Üzgünüm, gerçekten bir suç işleme kastım yoktu\" diye konuştu.

POLİSİN EŞİ: \"ART NİYETİM YOKTU\"

Sanık Faruk K\'nın eşi sanık Sibel K., ise savunmasında, eşinin normal şartlarda her gün kendisini birkaç kez aradığını, ancak olay günü hiç aramadığını söyledi. Daha önce İstanbul\'daki patlama gibi olaylarda, eşi kıl payı kurtulduğu için kendisini merak ettiğini, bu yüzden defalarca eşini aradığını anlatan Sibel K. \"Eşim görüntüyü attıktan sonra, bir süre sonra ölenin kimliği tespit edilmiş. Eşim bana bunu da yazdı. Kardeşlerimle bir grubumuz vardı. Kızkardeşim Vatan Şaşmaz ölmüş diye yazınca, \'Evet, görüntüsü de var\' yazıp gruba görüntüyü attım. Ticari amaçlı değil, olayın şokuyla videoyu gönderdim. Kendisi çok sevdiğimiz biriydi, popüler bir insandı. Hiçbir şekilde art niyetim yoktu yemin ederim\" dedi.

\"BİR CEZA VERECEKSENİZ BANA VERİN\"

Sanık Sibel K., eşinin bir suçu olmadığını vurgulayarak, \"Eşim 1,5 yıldır zaten cezasını çekiyor. Suçlu benim. 1,5 yıldır mağduruz. Kirada oturuyoruz. Bir ceza verecekseniz bana verin. Sanıklardan Yakup benim erkek kardeşimdir. Ona da görüntüleri gönderdim. Amacım olaydan menfaat sağlamak değildi. Didem Ç. adlı kişiyi ben de tanımıyorum\" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, sanık Didem Ç.\'nin savunmasının talimatla alınması için ikamet ettiği Antalya\'daki asliye ceza mahkemesine yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz\'ın, eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmada, kovuşturmaya yer olmadığına hükmederek takipsizlik kararı vermişti. Şaşmaz ile Aker\'in, otel odasındaki ceset görüntülerinin sosyal medyada ve basında yer almasına ilişkin soruşturma sonucunda Didem Ç., Yakup İ., Faruk K. ve Sibel K. hakkında \"Gizliliğin ihlali\", \"Görevi kötüye kullanma\" ile \"Ses ve görüntülerin kayda alınması\" suçlarından dava açılmıştı.

Görüntü Dökümü;

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