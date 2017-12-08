T24 LogoT24 Logo
Gündem

 - ÜSKÜDAR'DA "KUDÜS" PROTESTOSU

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Üsküdar Meydanı'nda toplanan kalabalık , ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto etti

08 Aralık 2017 18:09

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Üsküdar Meydanı\'nda toplanan kalabalık , ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını protesto etti. Eylemde İsrail ve ABD bayraklarını yaktı. Cuma namazı sonrası yüzlerce kişi, Üsküdar Meydanı\'nda biraraya geldi. Kalabalık,  \"Katil İsrail, işbirlikçi ABD\", \"Kudüs bizimdir, bizim kalacak\", \"Kudüs\'e selam, direnişe devam\" şeklinde sloganlar atıp tekbir getirdi. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, \"Kudüs kırmızı çizgimizdir\", \"Kudüs Müslümanların şerefidir\", \"Kudüs Daavamızdır\" yazılı dövizler taşıdı. Eylemde  İsrail ve ABD bayrakları yakıldı. Açıklamaların ardından kalabalık alandan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
--------------------------
-Toplanan grubun görüntüsü
-Açılan pankart ve dövizler
-Slogan atmaları
-İsrail ve ABD bayraklarınını yakılması
-Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen\'in konuşması
-Genel ve detay görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKameraCengizMeydanıABD KudüsEylemdeABDCumaKalabalıkABD"TürkFilistinMüslümanlarınDaavamızdır"AçıklamalarınGörüntü Dökümü ToplananBelediye Başkanı Hilmi Türkmen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24