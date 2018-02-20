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- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GENÇ KIZ OTOMOBİLİYLE ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPIP TAKLA ATTI

Haber-Kamera: Ersan SAN /İSTANBUL DHA Zeytinburnu'nda, direksiyon hakimiyetini kaybeden üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Yasemin Albayrak, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı

20 Şubat 2018 17:47

Haber-Kamera: Ersan SAN /İSTANBUL DHA
Zeytinburnu\'nda, direksiyon hakimiyetini kaybeden üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Yasemin Albayrak, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.
Kaza saat 13.30 sıralarında, Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi Ayazma Yolu Caddesi \'ne  meydana geldi. 
34 MEL 18 plakalı otomobilin sürücüsü Yasemin Albayrak, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak takla attı. Ters dönen araçta mahsur kalan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Yasemin Albayrak\'ı çevredekiler otomobilden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri, hafif yaralanan genç sürücüye ayakta müdahale etti. Kazada, hurdaya dönen otomobil, kurtarıcıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayı duyarak olay yerine gelen Yasemin Albayrak\'ın arkadaşları, ağlayan genç kızı teselli etmeye çalıştı. Kaza nedeniyle yol, bir süre çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yola devrilen aydınlatma direği ekipler tarafından kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden detay görüntüler
-Ters dönen otomobilden görüntü
-Devrilen aydınlatma direğinden görüntü
-Kaza yapan genç kızın görüntüsü (mavi kot pantolonlu, siyah montlu)
-Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin görüntüsü
-Kaza yapan genç kızın arkadaşlarından görüntüler
-Arkadaşlarının genç kızı teselli etmeye çalışması
-Detay görüntüler
 

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