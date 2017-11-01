- TUTUKLANAN OSMAN KAVALA İLE İLGİLİ İDDİALAR... 

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Atatürk Havalimanı\'nda 18 Ekim\'de gözaltına alınan ve gece sevk edildiği mahkemece tutuklanan iş adamı Osman Kavala\'nın, \"Gezi olayları\"nın organizatörü olduğu ve darbe teşebbüsünü organize ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Hanry Barkey ve bazı yabancı uyruklu kişilerle yoğun irtibatının olduğu iddia edildi.

Gaziantep dönüşü 18 Ekim\'de Atatürk Havalimanı\'nda gözaltına alınarak İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürülen iş adamı osman Kavala, dün gece emniyetteki işlemlerin sona ermesinin ardından Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcılık tarafından sorgulanan Kavala, \"Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs\", ve \"Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs\" suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular bulunduğu iddiasıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

\"GEİ OLAYLARININ ORGANİZATÖRÜ\" İDDİASI

Savcılığın sevk yazısında, Osman Kavala\'nın, \"Hükümeti ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye yönelik bir ayaklanma olan ve tüm terör örgütlerinin (FETÖ/PDY, PKK/KCK, DHKP/C, MLKP) aktif olarak katıldığı ve destek verdikleri kamuoyunda \'Gezi olayları\' olarak bilinen eylemlerin yöneticisi ve organizatörü olduğu\" iddia edildi.

\"BARKEY\'LE YOĞUN İRTİBATI\" İDDİASI

Sevk yazısında, \"15 Temmuz 2016\'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimi ile ilgili 15-16 Temmuz 2016\'da Büyükada Splendid Otel\'de yapılan darbe teşebbüsü sürecinde darbenin organizatörlerinden olan Hanry Jak Barkey ile yabancı uyruklu kişi ve kişilerle olağanın ötesinde yoğun irtibat kurarak darbe teşebbüsüne katılmak suretiyle Anayasal düzeni cebir ve şiddet yöntemleri ile değiştirmek suçunu işlediğine dair bulgu ve delillere ulaşıldığı\" ifadelerine yer verildi.

Osman Kavala, İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ndeki sorgusunun ardından atılı suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.