T24 LogoT24 Logo
Gündem

- TURİSTLER KAZANCI YOKUŞUNDAKİ OTELLERİNE YÜRÜDÜLER 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: YILMAZ BEZGİN / İstanbul DHA  1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e gelen turist kafilesi, valizleriyle yürümek zorunda kaldı

01 Mayıs 2018 11:32

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: YILMAZ BEZGİN / İstanbul DHA 
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nde Taksim\'e gelen turist kafilesi, valizleriyle yürümek zorunda kaldı. Ellerinde valizler Sıraselviler Caddesi\'nde yürüyerek gelen turistler, Kazancı yokuşunda bulunan otellerine gitmeye çalıştılar. Yokuşa giriş bariyerlerle kapatıldığı için turistler polislerden yardım istedi. Polisler bariyeri açarak kafileye geçiş izni verdi. 

Görüntü Dökümü:
--------------------
- Tursitlerin görüntüsü
- Turistlerin yürümesi 
- Polisle konuşmaları
- Otellerine yürümeleri
- Detaylar 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber Gülseli KENARLIKamera YILMAZ BEZGİNDHA  1 Mayıs EmekDayanışma Günü TaksimEllerindeSıraselviler CaddesiKazancıYokuşaPolislerDökümü TursitlerinTuristlerinPolisleOtellerineDetaylar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Katliam ve cinayet hükümlüleri nasıl bırakılıyor; işte 20 soruda Hizbullah'tan...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Sözcü yazarı Öztürk: Eski bakan balayına giden bir çifti çok...

Özel ambulans taksi hizmeti verdi: "Yol boyunca siren hiç susmadı,...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24