-TIR'IN ÜSTÜNE ÇIKIP TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDEN YOLCULUK ETTİLER

Anıl UÇAN - İSTANBUL DHA

İstanbul\'da seyir halindeki bir TIR\'ın üzerine çıkan 2 kişi tehlikeli yolculuklarını kamera ile görüntüledi.

Daha önce Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nün inşa halindeki kulesine tırmanan, metrobüsün üstünde 12 durak yolculuk eden Ukraynalı parkur sporcusu Pavel Smirnov ve arkadaşı bu kez D-100\'de ilerleyen bir TIR\'a çıkarak tehlikeli bir şekilde yolculuk etti.

Smirnov ve arkadaşı D-100\'de ilerleyen TIR\'ı görünce arkasından koştu. TIR\'ın dorsesine tırmanmaya başlayan gençler, tehlikeye aldırış etmeden yolculuk etti. Kendilerini görüntüleyen gençler bir süre bu şekilde yolculuk etti. TIR yavaşladığı sırada korseden inen gençler koşarak uzaklaştı

Görüntü Dökümü:

----------

-Gençlerin tehlikeli yolculuğu



