-  THY ERBİL'E SON KEZ UÇTU  

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Erbil ve Süleymaniye\'de uçuşların bu akşam saat 18.00\'de sona ermesi nedeniyle Türk Hava Yolları ve Irak Hava Yolları son kez İstanbul-Erbil seferini gerçekleştirdi.

Irak\'ın kuzeyinde bulunan Erbil ve Süleymaniye\'ye uçuşların bu akşam itibariyle askıya alınması nedeniyle bölgede bulanan Türk ve yabancı yolcular son uçaklarla İstanbul\'a gelmeye başladı. Yolcuların yoğunluğu nedeniyle Süleymaniye\'ye öğle saatlerinde ek sefer koyan Türk Hava Yolları, bu seferini iptal etmek zorunda kaldı. THY ve Irak Hava Yolları\'nın son Erbil-İstanbul seferiyle Atatürk Havalimanı\'na gelen yolcular, “İnşallah bu uçuş yasağı kalkar\" temennisinde bulundu.

\"HABUR SINIR KAPISINI KULLANACAĞIZ\"

Türk Hava Yolları (THY) son seferiyle Erbil\'e giden Erkan Eşref adlı yolcu, “Arabayla buraya gelmek çok zor. Uçak her zaman iyi olurdu. Bu yasakla birlikte Habur Sınır Kapısını kullanmak zorunda kalacağız. Bugün biletler son uçuş nedeniyle çok pahalıydı\" dedi.

\"UÇUŞLARI YENİDEN BAŞLATIRLAR\"

Irak Hava Yolları uçağıyla Erbil\'den İstanbul\'a gelen Lazgin Demirkıran ise şunları söyledi:

“Erbil güzel hiçbir sıkıntı yok. Ben 6-7 aydan beri gidip geliyorum. Referandumda da oradayım. Ben uçak seferlerin son kez yapıldığına inanmıyorum orada iş adamları, Türk yolcular var. Ben uçuşların iki gün sonra yeniden başlayacağına inanıyorum. Benim vizem bittiği için geldim. Kerkük ve Musul\'da biraz sıcaklık var ama Erbil\'de durum sakin.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Irak Hava Yolları ve THY\'nin Erbil uçuşlarının yolcu ,Süleymaniye uçuşlarını gösteren panolar

-THY uçağı ile Erbil\'e gidenler ropörtaj

-Türk Hava Yolları ve Irak Hava Yolları yolcularından görüntüler

