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-  TEM' DE KAMYONETE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA) TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü üzerinde emniyet şeridinde park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

17 Nisan 2018 17:39

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA)
TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü üzerinde emniyet şeridinde park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü\'nde motosikletiyle Edirne istikametine ilerleyen Ulaş Altınkara, lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü 29 yaşındaki Ulaş Altınkara, ağır yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sürücü Altınkara, ağır yaralı olarak çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Altınkara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Çekici yardımıyla kazaya karışan araçların yoldan kaldırmasıyla, trafik normale döndü.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Görüntü Dökümü: 
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-Kaza yerinden görüntü
-Kaza karışan araçlardan görüntü
-Trafikten görüntü
-Genel ve detaylar

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