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- TELEFONLA ARADIKLARI YAŞLILARI '"TORUNUNUM. BAŞIM BELADA" DİYEREK DOLANDIRIYORLARDI  

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA)  İSTANBUL'da telefonla aradıkları yaşlı kişilere kendilerini torunu ya da yeğeni olarak tanıtan ardından da 'başlarının belada olduğunu' söyleyip dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli adliy

15 Mayıs 2018 15:29

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) 
İSTANBUL\'da telefonla aradıkları yaşlı kişilere kendilerini torunu ya da yeğeni olarak tanıtan ardından da \'başlarının belada olduğunu\' söyleyip dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. 
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde telefonla aradıkları yaşlı kişileri dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, şüphelilerin adreslerini tespit etti. Polis, İstanbul ve Karabük\'te 9 adrese eşzamanlı olarak düzenlediği baskında aralarında organize suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Mustafa D. \'nin (40)  de bulunduğu 9 şüpheliyi yakaladı.

ESKİ TELEFON REHBERİ KİTAPLARINDAN NUMARALARI BULUYORLAMIŞ
Şüphelilerin telefon rehberi kitabını kullanarak, 65 yaşının üstündeki kişileri hedef seçtiği, sabit hatlı ev telefonlarından aradıkları yaşlılara kendilerini, \"Babaanne, ben torununum. Başım belada, acil para lazım. Arkadaşımı gönderiyorum, parayı ona verirsin\" dedikleri ya da kendilerini yeğeni olarak tanıtıp aynı yöntemi kullandıklarını tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 1 Ağustos 2017\'den itibaren aynı yöntemle 58 kişiden 1 milyon 50 bin lira dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı.

30 CEP TELEFONU 40 CEP TELEFONU HATTI
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada tabanca, tüfek, 5 telefon rehberi, 30 cep telefonu, 40 cep telefonu hattı, 2 dizüstü bilgisayar ile dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 4 bin dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, şüphelilerin yaşlılardan para almaya geldikleri  anlar, dolandırdıkları kişilerin evlerine gelişi ve çıkışları güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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-Güvenlik kamerası görüntüleri
-Şüphelilerin evlere gelişleri
-Apartmanlara girişleri
-Çıkışları
-Sokaklardan görüntüler
-Polis kamerası
-Polisin operasyonları 
-Yapılan aramalar
-Ele geçirilen malzemeler
-Aktüel görüntüler
-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması
-Ele geçirilen malzemeler
-Telefeon rehberi kitapları
-İşaretli numaralar
-Genel ve detaylar
 

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