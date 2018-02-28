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 - TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ'NE AĞAÇLAR YERLEŞTİRİLİYOR

* İlk olarak Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne saksı içinde 19 manolya ağacı yerleştirildi

28 Şubat 2018 18:12

* İlk olarak Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi\'ne saksı içinde 19 manolya ağacı yerleştirildi. 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Özgür EREN -Hakan KAYA İSTANBUL (DHA)
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi\'ne konulacak ağaçlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından getirildi.
İlk olarak Taksim Meydanı\'na  saksı içerisinde 8 manolya ağacı yerleştirildi.  Galatasaray Meydanı\'na 5,  Ağa Camii önüne ise 6 ağaç  konuldu. İlerleyen günlerde başka ağaçların da getirileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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-Ağaçlardan genel ve yakın detaylar 
-İstiklal Caddesinden detay görüntü
-Caddedeki ağaçlardan detay görüntü
-Taksim Meydanındaki ağaçlardan detay görüntü
-Taksim Meydanından detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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