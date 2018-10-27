- SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU\'NDA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Yılmaz BEZGİN - Cemal YURTTAŞ, İstanbul DHA

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın öldürüldüğü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu\'nda bekleyiş sürüyor. Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu, başkonsolosluk ve başkonsolos konutu önündeki haber nöbetini sürdürüyor.

Görüntü dökümü

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-Suudi Arabistan Başkonsolosluğu

-Konsolosluk önündeki gazetecilerin bekleyişi

-Konsolosluk konutu

-Konsolosluk konutunun arkası

-Genel ve detaylar



