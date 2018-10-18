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- SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU VE KONUTUNDA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

  Haber-Kamera: Erhan TEKTEN- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) 2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan Başkonsolosluğu ve konsolosluk konutunun ö

18 Ekim 2018 18:04

 
Haber-Kamera: Erhan TEKTEN- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) 2 Ekim\'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan Başkonsolosluğu ve konsolosluk konutunun önünde yerli ve yabancı basın mensuplarının bekleyişi sürüyor.
Kaşıkçı\'nın kaybolmasının ardından başlatılan çalışmalar kapsamında  Suudi ve Türk heyetleri tarafından başkonsolosluk ve konsolosluk konutunda aramalar yapılmıştı. Konutun önünde bekleyen yerli ve yabancı basın mensuplarının sayısının azaldığı, başkonsolosluk binası önünde bekleyenlerin ise daha fazla olduğu gözlendi.

Görüntü Dökümü:
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-Başkonsolosluk binası
-Gazetecilerden detaylar
-Basın mensuplarının bekleyişi
-Bariyerler
-Konsolosluğa giren çıkanlar
-Konsolosluk araçları
-Konuttan detaylar
-Suudi Arabistan bayrağı 
-Basın mensupları
-Kameralar
-Genel ve detaylar
 
 

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