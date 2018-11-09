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 - SULTANGAZİ'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ (2)

Haber-Kamera: Emin YEŞİL - İSTANBUL DHA Sultangazi'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

09 Kasım 2018 14:31

Haber-Kamera: Emin YEŞİL - İSTANBUL DHA
Sultangazi\'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 10.15\'te Sultangazi Habipler-Arnavutköy bağlantı yolunda meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Araç yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yoldan kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan araç
-Trafikten görüntüler
-Mikserin kaldırılması 
-Detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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