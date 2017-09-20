T24 LogoT24 Logo
Gündem

 - SICAKLIK REKORA YAKLAŞTI, YARINDAN İTİBAREN DÜŞÜŞ VAR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA İstanbul'da bugün sıcaklık değerleri rekora yaklaştı

20 Eylül 2017 20:14

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
İstanbul\'da bugün sıcaklık değerleri rekora yaklaştı. Kentte bu ayın en sıcak günü yaşanıyor. Hava sıcaklığı Samandıra\'da 39,3, Florya\'da  39,2 , Üsküdar\'da 38,8 ve  Kadıköy/Göztepe\'de 38,6 derece ölçüldü. Sıcaktan bunalandan havuzlara ve sahil kenarlarına akın etti.
Ancak sıcaklık yarın itibaren düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan, \"Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretti. Ancak 21 Eylül 2017 Perşembe günü Marmara ve Kıyı Ege’de; 22 Eylül 2017 Cuma günü ve hafta sonunda yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir olmak üzere azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor\" denildi.
Düşüsün 6 - 10 derece olacağı belirtilirken, \"Aynı zamanda 21 Eylül 2017 Perşembe günü Trakya’da sıcaklık azalmasıyla birlikte başlayacak sağanak yağışların; 22 Eylül 2017 Cuma günü yurdumuzun kuzeybatısında (Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun kuzeybatısı), hafta sonunda ise ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde (Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu) etkili olacağı tahmin ediliyor\" ifadeleri yer aldı.

Görüntü Dökümü;
-------------------
-Maltepe\'de havuzun termometresi
-Havuzda yüzenler
-Kartal sahilde denize girenler
-Denize atlayanlar
-Vatandaşlarla röp
-Sahil kenarında çimlerin üzerinde oturanlar
-Genel ve Detay
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Ramazan EĞRİDHA İstanbulKentteHavaSamandıraFloryaSıcaktanAncakMeteoroloji Genel MüdürlüğüEylülPerşembeMarmaraKıyı Egede;CumaDüşüsünTrakyadaMarmara Batı Karadeniz Kuzey EgeAnadolununOrta

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24