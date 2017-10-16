  SARIYER'DE  SABIKALI VİRAJDA KAMYONET KAZASI 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer Zekeriyaköy\'de virajı alamayan kamyonet orta refüje girdi. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza saat 12:00 sıralarında Zekeriyaköy Caddesi\'nde meydana geldi. Bahçeköy orman yolundan Zekeriyaköy istikametine giden ve inşaat yalıtım malzemesi taşıyan kamyonetin sürücüsü Kadir Sezek (46) keskin virajı alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaymonet orta refüje girdi. Ön kısmı hurdaya dönen kamyonetin içinde sıkışarak yaralanan Kadir Sezek\'in yardımına ilk olarak diğer sürücüler koştu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kısa sürede kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri Sezek\'i sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan Sezek ambulansla hastanye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza yapan kamyonet vinç yardımı ile çıkarıldı. Yoldan geçen kamyonet sürücüsü Tahsin Danışmaz, \"Burada devamlı kaza oluyor. Daha önceden de çok oldu. Önlem alınması gerekiyor, viraja süratli giriyorlar\" diye konuştu.



Görüntü dökümü

----------

-Kazanın yaşandığı keskin virajlı yol

-Orta refüje giren kamyonet

-Kaza yerindeki polis ekipğlerinin çalışmaları

-Yoldan geçen kamyonet sürücüsü Tahsin Danışmaz ile röportaj

-Kamyonetin çekici ile kurtarılması

-Genel ve detay görüntüler

