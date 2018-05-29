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- SARIYER'DE KİLİSE BAHÇESİNDE KURTARMA OPERASYONU (1)

- Kilisenin bahçesindeki su kuyusuna düşen kadını itfaiye kurtardı Haber-Kamera:  Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM /İSTANBUL

29 Mayıs 2018 15:31

- Kilisenin bahçesindeki su kuyusuna düşen kadını itfaiye kurtardı

Haber-Kamera:  Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM /İSTANBUL.(DHA)
Sarıyer Yeniköy\'deki Aya Nikola Rum Ortodoks kilisesinin bahçesindeki yaklaşık 30 metre derinliğindeki su kuyusuna bir kadın düştü. Kilise görevlilerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat  süren çalışması sonucu kuyuya düşen Tina Sinadinos\'u kurtardı. Kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çalışmalar sırasında bir itfaiye eri ise baygınlık geçirdi. İtfaiye erine de olay yerinde müdahale edildi.

Görüntü Dökümü:
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-Kurtarma çalışmalarından görüntü
-Rahatsızlanan itfaiye eri
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Kuyudan kurtarılan kadın
-Sağlık ekiplerinin kadına müdahalesi
-Sedyeye konulan kadının ambulansla hastaneye götürülmesi
-Genel ve detaylar

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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