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- SARIYER'DE 20 METRELİK TÜNEL BULUNAN BİNADA YIKIMI

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, 4 ay önce Sarıyer Baltalimanı Meyan Çıkmazı Sokak'ta düzenlediği operasyonda terör örgütü DHKP/C adına faaliyet gösterdiğini belirlediği dernek binasında 20 metre uzun

13 Ocak 2018 14:56

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, 4 ay önce Sarıyer Baltalimanı Meyan Çıkmazı Sokak\'ta düzenlediği operasyonda terör örgütü DHKP/C adına faaliyet gösterdiğini belirlediği dernek binasında 20 metre uzunluğunda tünel bulmuştu. 
Polis dün yine aynı sokağa operasyon düzenledi. Operasyon sonrası tünel bulunan dernek binasının da aralarında bulunduğu kaçak 3 bina yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım sırasında polis çevrede geniş güvnelik önlemi aldı.
Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada dernek binasında bulunan tünelin  olası polis operasyonlarından etkilenmemek, suç ve suç unsuru malzemeleri saklamak için kullandığının tespit edildiği belirtilmişti.

Görüntü Dökümü:
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-POLİS KAMERASI
-Binalardan görüntü
-Kapatılan tünel
-Binaların yıkılması
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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