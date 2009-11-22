39 saat sonra kurtarıldılar

T24 -

Kapısız: Artık dünyadan vazgeçmiştik

'İki gün aç kaldık'

'İnsan görünce umudumuz arttı'

'Bu yolu Allah bir daha göstermesin!'

Kaşıkçı: Hep birlikte üstesinden geldik

'Şoförü uyardık ama...'

Hacıfazlıoğlu: Sonumuz Yazıcıoğlu gibi olacak sandım

'Saniye saniye ölümü bekliyorduk'

Yıldız: Umutsuzluğa düştük

Rize-Erzurum karayolunun İkizdere-İspir arasındaki 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı'ndaki kar yağışı nedeniye Cuma günü akşamı saat 18.30 sularında içinde 18 kişilik midibüs mahsur kaldı.Mahsur kalan kişilere ilk olarak 2 dağcı ulaştı. Daha sonra kurtarma ekipleri midibüse ulaştı.18 kişi profesyonel dağcılar eşliğinde yürüyerek kriz merkezine geldi.Burada aileleriyle buluşan vatandaşlardan bazıları gözyaşlarını tutamadı.Annesi Emine Kapısız ile hasret gideren Yavuz Kapısız, annesinin Ordu'nun Ünye ilçesinden geldiğini belirterek, ''Kavuşmak çok güzel bir şey. 2-3 gündür arıyorlardı, ancak kimse bize ulaşamıyordu. Kimse bizi kurtaramayacak gibi düşünüyorduk, artık dünyadan vazgeçmiştik'' dedi.Bir umut için kendilerini kurtarmaya gelecek birilerini görmek istediklerini ifade eden Kapısız, ''Tam o anda Kaçkar Dağcılık Kulübü yardıma geldi. Daha önce de helikopter gelmiş, ama hava şartları nedeniyle iniş yapamamıştı'' diye konuştu.Yol kısa olduğu için yolculukta yanlarına gereğinden fazla yiyecek almadıklarını anlatan Kapısız, şunları anlattı: ''2 gün boyunca açtık diyebilirim. Aracın yakıtı dün gece saatlerinde bitti. Dünden beri arabada hep birbirimizle yakınlaştık, ısınmaya başladık. Aracın sağı solu karla doluydu. Giysilerimizi alamadık. Midibüs kara gömülü vaziyetteydi.''Kapısız, düne kadar çok umutlu olduklarını, ancak yakıt da bitince ve kendilerine ''2-3 saat sonra size ulaşırız'' denilip de gelinmeyince umutsuzluğa kapıldıklarını dile getirerek, ''Dağcıları görünce çok sevindik. Gelenlerin bizi kurtaracağını anladık. Umut için insan görmemiz lazımdı, görünce umudumuz arttı'' şeklinde konuştu.Midibüste bulunan kişilerden metanetini koruyan tek kişi olduğunu söyleyen Kapısız, ''Diğerleri baygın durumda da oldular, sinir krizi geçiren de oldu. Şoför rahatsızdı. Dış dünyayla telefon bağlantılarını ben yapıyordum. Artık kurtulduk. Herkese teşekkür ediyorum. Bu yolu Allah bir daha göstermesin'' dedi.Yavuz'un annesi Emine Kapısız ise oğluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu, mahsur kalanların kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.Midibüste mahsur kalan yolculardan Saliha Kaşıkçı ise duygularını gazetecilere şöyle anlattı: ''Bizi kurtaran ağabeylerden Allah razı olsun. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadık. Dua ettik. Yiyeceğimiz yoktu, az bir şeyler almıştık. Onlarla idare etmeye çalıştık. Çok açtık. Korkanlar oldu, hepimiz beraber olup üstesinden geldik. Dağ başında sevdiklerimize kavuştuk, mutluyuz.''Kaşıkçı, araç şoförünü kar yağışı nedeniyle yolun kapalı olduğu konusunda uyardıklarını, ancak ''yolu açarlar'' yanıtı verince devam ettiklerini belirterek, ''Ama ortada kaldık. Tabi bir tepki oldu, normal bir şeydi. Çünkü uyarılmıştı şoför'' dedi.Kızıyla hasret gideren Saliha Kaşıkçı'nın babası da, ''Başta Valimiz olmak üzere Bakanlarımız, Belediye Başkanımız, Genelkurmay Başkanımız, herkese teşekkür ederiz. Kızıma, Trabzon veya Artvin üzerinden gelirsin, bu yoldan gelme diye söylemiştim. Bir yanlışlık oldu, şoförler kısa yoldan geleyim diye buradan geldiler'' diye konuştu.Deniz Hacıfazlıoğlu ise mahsur kaldıklarında umutsuzluğa kapıldıklarını belirterek, sonlarının, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu gibi olacağını düşündüklerini kaydetti.Kurtarılan yolculardan bir diğeri ise duyguların şöyle anlattı: "İnsanlığın bittiği bir yerden geliyoruz. Gözlerimizi kapattığımızı saniye saniye ölümü bekliyorduk. Arabada iki kere çığ vurdu. Yaşanır, anlatılmaz. Mazot yoktu ısınamıyorduk, yanımıza su bile almamıştık. İhmalkarlık, cahillik desen var... Umudumuz yoktu. Allah bizleri ailelerimize başladı. Allah bir daha yaşatmasın."Deniz Yıldız da çok zor saatler geçirdiklerini belirterek, ''Araç çok soğuk oldu. Zaman zaman aracı çalıştırıp kaloriferle ısınıyorduk. Yanımızda getirdiğimiz bazı bisküvileri yedik. Umutsuzluğa çok düştük. Saatlerce bize gelen olmayınca büyük umutsuzluk yaşadık. Sonra ilk olarak bizi ekipler geldi aldı. Çok mutluyuz'' dedi.Vatandaşlardan biri de psikolojik olarak çöküntü yaşadıklarını, ancak birbirlerine destek vererek yardımcı olduklarını anlatarak, ''Herkes birbirini destekledi. Güzel bir şekilde idare ettik ve hayatta kaldık. Otobüsten dün hiç çıkamadık, 24 saat boyunca içerideydik'' diye konuştu.Mahsur kalan vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından kriz merkezinden ayrıldı.