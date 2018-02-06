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  PROJEYE KARŞI DERNEK KURAN BAYRAMPAŞALILAR, "YERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM" İSTEDİ 

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)  Bayrampaşalılar, kentsel dönüşüm projesine karşı kurdukları "Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği'nin ilk toplantısını gerçekleştirdi

06 Şubat 2018 17:50

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) 
Bayrampaşalılar, kentsel dönüşüm projesine karşı kurdukları \"Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği\'nin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıdaki konuşmalarda projeye mahallelilere danışılmadan başlandığı belirtilerek, \" Mahalleliye bulunduğu yerde değil, eski cezaevi alanı olarak bilinen bir mülkün üzerinde, takas usulü ile mevcut yerlerindeki haklarından vazgeçmeleri isteniyor. Bizim istediğimiz, yerinde kentsel dönüşüm\" denildi.

Bayrampaşa\'da bir zamanların ünlü cezaevinin bulunduğu alanda, 2 bin 300 konutluk kentsel dönüşüm projesi, tüm hızıyla devam ediyor.  Havadan da görüntülenen projedeki konut inşası; devlet hastanesi, cami, okul, kültür merkezi, zemin altı otopark ve metro istasyonu yapımını kapsıyor. Projeye karşı olan mahalle sakinleri ise kurdukları \"İsmetpaşa Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği\"nin ilk toplantısını dün yaptı.

MAHALLENİN MUHTARI: PROJE SONRADAN DEĞİŞTİRİLDİ

İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Semih Çelebi, \"İlk etapta yapılan projeden herkes memnundu. Proje sonradan değiştirildi. Değiştirildiğinde buradaki halka sorulmadı. Bu proje, mahalleliye danışmadan yapılmaya kalkışılırsa, mahalleli buna müsaade etmez. Bizim istediğimiz, yerinde kentsel dönüşüm. Bu işi başaramayız, diye hayal kuranlar var ama Allah\'ın izniyle bu işi başaracağız. Bizim siyasetle işimiz yok. Tek derdimiz evlerimizi kurtarmak\" ifadelerini kullandı.

\'BAYRAMPAŞA OTELLER BÖLGESİ OLACAK\' İDDİASI

Daha sonra söz alan Avukat Mahmut Omurtak, \"Uzun süredir Bayrampaşa için \'oteller bölgesi olacak\' deniyor. Marka değeri olan oteller de Bayrampaşa\'da yerini almaya başladı. Çevre yoluna yakın olması nedeniyle İsmetpaşa Mahallesi\'nin de bu projenin bir bölümü, olduğunu algılıyoruz. Yapılanları başka türlü adlandırmak mümkün değil\" dedi. 

\"Kentsel dönüşüm yasası, bir kişinin arazisinin bulunduğu yerde, eski binanın yıkılarak kentsel dönüşüm adı altında bir müteahhit ile anlaşma yapılarak daha modern bir hâlde tamamlanması sürecidir\" diyen Omurtak, \"Burada sıkıntı şurada:  mahalleliye bulunduğu yerde değil, eski cezaevi alanı olarak bilinen bir mülkün üzerinde, takas usulü ile mevcut yerlerindeki haklarından vazgeçmeleri isteniyor. Burada neredeyse bir kovmaya karşı dostça bir mücadele var\" diye konuştu.

Omurtak, \"İmzalattıkları bir belge var. \'Bunu imzalamazsan hiçbir şey alamazsın, kötü yerleri alırsın\' diyorlar. Yapılan bu protokollerin hukuken hiçbir geçerliliği yoktur\" dedi..

DERNEK BAŞKANI OLPAK: YERİNDE DÖNÜŞÜM İSTİYORUZ

Dernek Başkanı Sadettin Olpak ise \"Hukuksuzluğa, haksızlığa maruz kalacak mahalle sakinlerimize yardımcı olmak için bir hafta önce bu derneği kurduk. Bundan sonra yasal haklarımızın takibini yapacağız. Yerinde dönüşüm istiyoruz.\" diye konuştu.

\"ÖRNEK BİR PROJE OLSAYDI BELEDİYE BAŞKANINI SIRTIMIZDA TAŞIRDIK\"

Dernek başkan yardımcısı İsmail Dönmez de, \"Biz isterdik ki, böyle güzel bir alana örnek bir proje olsun. Büyükşehir belediye başkanımızı sırtımızda taşıyarak \'helal olsun başkanım, bize böyle bir yer kazandırdığınız için\' deyip gitmek isterdik. Ama maalesef güvenliğin dahi olmadığı bir proje ile karşı karşıyayız. Kâr gütmeden insanların yaşayabileceği alanlar sunsunlar.\" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Avukat Mahmut Omurtak\'ın konuşması ve röportaj
-İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Semih Çelebi\'nin konuşması
-Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sadettin Olpak  ile röportaj, yardımcısı İsmail Dönmez\'in konuşması
-Eski Bayrampaşa Cezaevi alanındaki konut inşaasının yerden ve havadan görüntüleri (ARŞİV)

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