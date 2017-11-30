  PENDİK'TE TIR'DAKİ DEMİRLER 7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÜZERİNE DEVRİLDİ: O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

* Annesi ve ablasıyla yürüyen küçük çocuğun üzerine yol kenarındaki TIR\'da bulunan inşaat demirleri devrildi.

* Küçük çocuk, iş makinesinin yardımıyla demirler altından çıkarıldı. Ancak 7 yaşındaki Talha\'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

* O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Pendik\'te okul çıkışı annesi ve ablası ile birlikte yapım çalışması olan yolda yürüyen 7 yaşındaki çocuğun üzerine TIR\'daki inşaat demirleri devrildi. Küçük çocuk demirlerin altında kalarak feci şekilde can verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.00 sırlarında Kavakpınar Mahallesi Papağan Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, okul çıkışı annesi ve aynı okulda öğrenci olan 9 yaşındaki ablasıyla çalışma yapılan yolda yürüyen 7 yaşındaki Talha Aksoy, TIR\'dan devrilen inşaat demirlerinin altında kaldı. O anlar da yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Demirlerin altında kalan küçük çocuğun yardımına çevredekiler koştu. Bir iş makinesi getirilerek demirler kaldırıldı. Ancak olay yerine gelen sağlık ekipleri, Talha Aksoy\'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yeri inceleme ekipleri ceset ve çevresinde inceleme yaptı. Olayla TIR sürücüsü gözaltına alındı.



Görüntü Dökümü:

----------------------

GÜVENLİK KAMERASI

-TIR\'ın gelmesi

-Bir süre sonra yaşana koşuşturma

-TIR\'ın olay yerinden çekilmesi

-Kepçenin gelmesi

-Yaşanan panik

-Kepçenin demirleri kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler



AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Olay yerinden görüntüler

-Ceset

-Polis ekipleri

-İnşaat demirleri

-İş makinesi

-Görgü tanıklarıyla röp.

