T24 LogoT24 Logo
Gündem

- PAPAĞANA İŞKENCE YAPAN MURAT ÖZDEMİR AKIL HASTANESİNE SEVKEDİLDİ

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Özden ATİK- /İSTANBUL, (DHA)  SOSYAL medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra büyük tepki gören Murat Özdemir akıl hastanesine sevkedildi

18 Aralık 2018 18:56

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Özden ATİK- /İSTANBUL, (DHA) 
SOSYAL medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra büyük tepki gören Murat Özdemir akıl hastanesine sevkedildi.
Televizyonda yayınlanan bir yarışma programıyla tanınan Murat Özdemir, papağanına yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca büyük tepki gördü.  Dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği\'ne getirilen Özdemir,  burada yapılan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na sevkedildi. Ters kelepçeli olarak adliye binasına getirilen Özdemir\'e \"hayvana eziyetten\" işlem yapıldı ve akıl hastanesine sevk edilmesine karar verildi

Görüntü Dökümü:
----------
-Özdemir\'in polis merkezinden çıkarılması
-Özdemir\'in adliyeye getirilmesi

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKameraKENARLIATİKDHA  SOSYALMuratTelevizyondaBeşiktaş Asayiş Büro AmirliğiAdalet SarayıTersDökümü Özdemir
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24