- ÖZGÜR-DER'DEN DANIŞTAY'IN "ÖĞRENCİ ANDI" KARARINA PROTESTO

Haber- Kamera : Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA)

Özgür-Der, Danıştay\'ın \"Öğrenci Andı\"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesine ilişkin kararını protesto etti

Özgür-Der üyesi yaklaşık 100 kişilik grup, Saraçhane Parkı\'nda toplandı.

Grup adına bir açıklama yapan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, “Danıştay bu noktada kendisini halkın seçtiği iktidarın yerine koymuştur. Danıştay\'ın kararı, isteyen kabul etsin isteyen kabul etmesin biz herkesin çocuğuna zorla bu andı okutacağız anlamına gelir. Bu yönüyle de bu kabul edilebilir bir durum değildir. İsteyen kendi çocuklarına özel alanında istediği şeyi okutabilir. Ama kamu alanında ve herkesin çocuğuna zorla inanmadıkları, kabul etmedikleri bir metni okutmak zorbalıktır. Andın bu yönüyle içeriği biz Müslümanlar kabul etmemiz mümkün değildir\"

Görüntü Dökümü:

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-Grubun toplanması

-Basın açıklaması

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