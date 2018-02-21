- (ÖZEL)-  TEM'DE SEBZE VE MEYVE YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ: 3'Ü AĞIR 6 YARALI

* TEM Otoyolu Silivri mevkiinde sebze ve meyve yüklü kamyon devrildi. Feci kazada kamyondaki 6 kişi yaralandı. Kazada araçtaki sebze ve meyveler de yola saçıldı.

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Silivri\'de meydana gelen kazada sebze ve meyve yüklü kamyondan yola fırlayan 6 kişi yaralandı. Yaralıların 3\'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TEM Otoyolu Kınalı Mevkiindeki kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Bayrampaşa Hali\'nden aldığı sebze ve meyveleri satmak için Kırklareli Vize\'ye götüren Burhan Yalap yönetimindeki kamyonun lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yol kenarındaki su kanalına girdi. Daha sonra devrilen kamyonun ön bölümündeki 6 kişi yola fırladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 6 yaralıyı çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 3\'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Devrilen kamyon çekiciyle kaldırılırken yol da sebze ve meyvelerden temizlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Kamyondan görüntü

-Saçılan sebze ve meyveler

-Yalap\'ın yakını ile röportaj

-Detaylar

